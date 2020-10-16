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50 kişilik ekip Koran’ın bedeninin kayıp parçalarını aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 15:25 | Son Güncelleme

Bodrum’da yaklaşık 10 ay önce kaybolan ve geçen Temmuz ayında kafatası ve kaval kemiği bir köpek tarafından bulunan Mehmet Ali Koran’ın bedeninin kalan kısımları, jandarma, polis ve arama kurtarma görevlilerinden oluşan 50 kişilik ekiple ormanlık alanda arandı.İçmeler mevkisindeki bir tersanede boyacılık yapan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran, 24 Aralık 2019 tarihinde kayboldu.

Bodrum’da yaklaşık 10 ay önce kaybolan ve geçen Temmuz ayında kafatası ve kaval kemiği bir köpek tarafından bulunan Mehmet Ali Koran’ın bedeninin kalan kısımları, jandarma, polis ve arama kurtarma görevlilerinden oluşan 50 kişilik ekiple ormanlık alanda arandı.
İçmeler mevkisindeki bir tersanede boyacılık yapan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran, 24 Aralık 2019 tarihinde kayboldu. 16 Temmuz günü İçmeler’de bulunan bir tersaneye ağzında insan kafatasıyla gelen bir köpek ekipleri yeniden alarma geçirdi. Birkaç gün sonra da aynı köpek bir kaval kemiği bulup aynı tersaneye getirdi. Temmuz ayında tersane ve çevresinde arama çalışmaları yapılsa da insan bulgusuna rastlanmadı.
Kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kemiklerin kayıp Mehmet Ali Koran’a ait olduğu ortaya çıktı. Harekete geçen Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Koran’ın 3 arkadaşı ile işverenini gözaltına aldı. 5 Ekim günü Bodrum Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 3’ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mehmet Ali Koran’ın işvereni Recep Akkalay ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Didik didik aradılar
Bugün Mehmet Ali Koran’ın bedeninin geri kalan kısımları için arama çalışması tekrar başladı. Sabah saatlerinde Koran’ın kaybolduğu tersane ve çevresinde yapılan arama çalışmasına polis, jandarma, AFAD ve Muğla 911 ekibi katıldı. Çalışmalara kadavra ve iz takip köpeği de destek verdi. 50 kişilik ekip, bölgede buldukları elbise ve ayakkabıları titizlikle inceledi, şüphelendikleri yerleri kazıp kontrol etti. Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarında bir ize rastlanmadı ve arama sonlandırıldı.

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