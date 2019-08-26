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"50 lira için" çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 12:44 | Son Güncelleme

Denizli'de alacak meselesinden çıkan kavgada bıçaklanan iki gençten biri, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde "50 liralık alacak" meselesinden çıkan kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki genç öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gece Emirhan Acarlı (17) ve S.T. (19) ile karşılaşan H.D. (17) 50 liralık alacağını istedi.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada H.D. bıçakla Acarlı'yı karnından, S.T'yi bacağından yaralayıp kaçtı.

Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Acarlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

H.D'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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50 lira alacak-verecek bıçaklama borç kavga tartışma

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