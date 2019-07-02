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'50 lira' kavgasında sustalı çakıyla arkadaşını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 16:33 | Son Güncelleme

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, Emirhan İlçi (22), borç olarak verdiği 50 lira yüzünden kavga ettiği arkadaşı Mustafa Türker'i (19) sustalı çakıyı başına saplayarak, öldürdü.

'50 lira' kavgasında sustalı çakıyla arkadaşını öldürdü

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, Emirhan İlçi (22), borç olarak verdiği 50 lira yüzünden kavga ettiği arkadaşı Mustafa Türker'i (19) sustalı çakıyı başına saplayarak, öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan İlçi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Osmangazi'ye bağlı Çirişhane Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde meydana geldi. Emirhan İlçi ile borç olarak verdiği 50 lirayı istediği arkadaşı Mustafa Türker arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken İlçi, cebinden çıkardığı sustalı çakıyı Türker'in başına sapladı. Ağır yaralanan Türker, kanlar içinde yere yığılırken, İlçi de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Türker'i ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mustafa Türker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
TUTUKLANDI
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Emirhan İlçi'nin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, İlçi'nin saklandığı yeri tespit edip, operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Emirhan İlçi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

'50 lira' kavgasında sustalı çakıyla arkadaşını öldürdü'50 lira' kavgasında sustalı çakıyla arkadaşını öldürdü'50 lira' kavgasında sustalı çakıyla arkadaşını öldürdü'50 lira' kavgasında sustalı çakıyla arkadaşını öldürdü

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