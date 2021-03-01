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  4. 50 liralık alacak yüzünden hastanelik oldu

50 liralık alacak yüzünden hastanelik oldu

01.03.2021 19:52 | Son Güncelleme:
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Samsun’da 50 lira alacağını istediği şahıs ile tartışan şahıs, silahla vurularak yaralandı.Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da 50 lira alacağını istediği şahıs ile tartışan şahıs, silahla vurularak yaralandı.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 liralık borcunu almaya gittiği
E.I. ile tartışan 37 yaşındaki T.S., olay yerindeki Y.I.’nin silahla ateş açması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan şahıs tedavi altına alındı.
T.S., 50 lira borç verdiğini ve bu parayı isteyince silahlı saldırıya uğradığını belirterek, "50 lira borç verdim. Bu parayı istemeye gittim. Borçlum E.I. bana küfür etti. Ben de kendisini ’Niçin küfür ediyorsun’ diye çekiştirdim. O da Y.I.’ye hitaben ’at’ diye silahla ateş etmesini istedi. Y.I. de bana tabancayla iki el ateş etti. 50 lira için vuruldum" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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