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  4. 50 M2’nin Dilara’sı Aybüke Pusat kimdir? Aybüke Pusat kaç yaşında, nereli? İşte Aybüke Pusat’ın hayatı...

50 M2’nin Dilara’sı Aybüke Pusat kimdir? Aybüke Pusat kaç yaşında, nereli? İşte Aybüke Pusat’ın hayatı...

04.01.2021 15:45 | Son Güncelleme:
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50 M2’nin Dilara’sı Aybüke Pusat kimdir? Aybüke Pusat kaç yaşında, nereli? İşte Aybüke Pusat’ın hayatı...

Netflix’in yeni Türk yapımı dizisi 50 M2 seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Başrollerinde Engin Öztürk ve Aybüke Pusat’ın yer aldığı dizinin fragmanının yayınlanmasından sonra sosyal medya hareketlendi. Güzel oyuncu Aybüke Pusat hakkında meraklı bir araştırma başladı. Peki Aybüke Pusat kimdir? Aybüke Pusat aslen nereli? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

50 M2 dizisinin fragmanının yayınlanmasından sonra sosyal medya bir anda hareketlendi. Yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir ve Burak Aksak’ın oturduğu proje fragmanı ile seyircisini heyecanlandırmayı başardı. 27 Ocak’ta piyasaya çıkmaya hazırlanan projenin başrol oyuncusu Aybüke Pusat’ın hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Netflix'ten yeni yerli dizi! 50m2Netflix'ten yeni yerli dizi! 50m2

AYBÜKE PUSAT KİMDİR?

Aybüke Pusat 25 Şubat 1995 yılında Ankara’da doğdu. Aslen Ankaralı olan Aybüke Pusat yaş olarak şu anda 26 yaşındadır. Aybüke Pusat boy-kilo olarak 1.72 metre ve 50 kilodur. Aybüke Pusat’ın burcu ise balıktır.

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Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konsevatuvarı’ndan mezun olan Aybüke Pusat sonrasında ise Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’ne devam etti. 2014 yılında Miss Turkey yarışmasına katıldı ve üçüncü seçildi.

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İlk olarak başrollerini Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy’un paylaştığı Medcezir dizisinde Elif karakterine hayat verdi. Daha sonra ise O Hayat Benim ve Familya dizilerinde rol aldı. 2017 yılında Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür ile birlikte Söz dizisinde boy gösterdi.

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Aybüke Pusat’ın oynadığı dizi ve filmler arasında ise Medcezir, O Hayat Benim, Familya, Söz, Şahin Tepesi, Her Yerde Sen ve Kapı yer aldı.


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