HABER

50 metre yükseklikte mahsur kalan keçi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 10:00 | Son Güncelleme

Eskişehir’in İnönü ilçesinde sürüden ayrılarak 50 metrelik kayalıklara tırmanan keçi, uzun uğraşlar sonrasında kurtarıldı.İnönü ilçesi kırsalında yayılan küçükbaş hayvanlar arasından ayrılan bir keçi, sarp kayalıklara tırmandı.

Eskişehir’in İnönü ilçesinde sürüden ayrılarak 50 metrelik kayalıklara tırmanan keçi, uzun uğraşlar sonrasında kurtarıldı.
İnönü ilçesi kırsalında yayılan küçükbaş hayvanlar arasından ayrılan bir keçi, sarp kayalıklara tırmandı. Durumu fark eden hayvan sahibi Hasan Balık, ne kadar uğraşsa da keçiyi olduğu yerden indiremedi. Yaklaşık 50 metre yükseklikteki sarp kayalıklarda 4 gündür mahsur kalan keçi için sahibi tarafından yardım talebinde bulunuldu. Eskişehir’den yola çıkan ve sarp arazideki yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından bölgeye ulaşabilen AKUT Eskişehir ekibinin 5 gönüllüsü, alanda ilk olarak güvenlik önlemi aldı. Keçinin bulunduğu noktaya yukarıdan ip tekniklerini kullanarak ulaşan özel eğitimli ekip, mahsur kalan hayvanı perlonlarla bağlayarak emniyetli bir şekilde güvenli alana indirdi.
AKUT Eskişehir ekibinin yaklaşık 4 saatlik çabası sonrası kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.

50 metre yükseklikte mahsur kalan keçi kurtarıldı

50 metre yükseklikte mahsur kalan keçi kurtarıldı

50 metre yükseklikte mahsur kalan keçi kurtarıldı

50 metre yükseklikte mahsur kalan keçi kurtarıldı

50 metre yükseklikte mahsur kalan keçi kurtarıldı

50 metre yükseklikte mahsur kalan keçi kurtarıldı

50 metre yükseklikte mahsur kalan keçi kurtarıldı

50 metre yükseklikte mahsur kalan keçi kurtarıldı

50 metre yükseklikte mahsur kalan keçi kurtarıldı

50 metre yükseklikte mahsur kalan keçi kurtarıldı

50 metre yükseklikte mahsur kalan keçi kurtarıldı

50 metre yükseklikte mahsur kalan keçi kurtarıldı

50 metre yükseklikte mahsur kalan keçi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da sürpriz görüşme!

Ankara'da sürpriz görüşme!

Büyükçekmece'de neler oluyor?

Büyükçekmece'de neler oluyor?

F.Bahçe'den 2. Lig'e gidiyor!

F.Bahçe'den 2. Lig'e gidiyor!

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda operasyon!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda operasyon!

Günlük burç yorumları 10 Nisan Çarşamba - Nisan ayı burç yorumları

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

11 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

11 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Orası şimdilerde Türkiye'nin en popüler noktası! Bakın yıllar önce nasıl görünüyordu

Orası şimdilerde Türkiye'nin en popüler noktası! Bakın yıllar önce nasıl görünüyordu

Cizre'de güvenlik güçlerine korkunç tuzak!

Cizre'de güvenlik güçlerine korkunç tuzak!

Tekneleri karaya oturunca yakalandılar

Tekneleri karaya oturunca yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.