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50 metrelik ağaç çocuk parkının üzerine devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 03:02 | Son Güncelleme

Adana’da yaklaşık 50 metre boyundaki çam ağacı kökünden sökülerek bir çocuk parkına devrildi.

Adana’da yaklaşık 50 metre boyundaki çam ağacı kökünden sökülerek bir çocuk parkına devrildi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda, bir otomobilde maddi zarar oluştu.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir apartmanın bahçesinde yaklaşık 50 metre boyundaki çam ağacı büyük bir gürültüyle devrildi. Ağacın gövdesi apartman bahçesindeki çocuk parkı ile yol kenarında park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Ağacın devrilmesi sırasında apartmanın istinat duvarı da yıkıldı. Parkta ve sokakta kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.
Otomobil sahibi Hatice Taş ağacın büyük bir gürültüyle devrildiğini belirterek, "Şans eseri o sırada parkta kimse yoktu. Aracımız biraz zarar gördü ama önemli değil" dedi.
Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri, devrilen ağacı motorlu testereyle keserek yoldan kaldırarak, sokağı araç ve yaya trafiğine açtı.

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