HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. 50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi kucağında kurtardı

50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi kucağında kurtardı

İLGİNÇ HABERLER  | 14.07.2020 10:06 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde 2 gün önce kaybolan ve 50 metrelik uçurumda bulunan keçi, 2 saatlik çaba sonucunda itfaiye erinin kucağında kurtarılarak sahibine teslim edildi.

50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi kucağında kurtardı

Erdemli’nin Arslanlı Mahallesinde yaşayan Ali Erden, keçisinin yaklaşık 2 gündür kayıp olduğunu Mersin Büyükşehir Belediyesine bildirerek, ekiplerden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihbar üzerine vakit kaybetmeden olay yerine giderek, keçiyi mahsur kaldığı 50 metrelik uçurumda buldu. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından halat yardımıyla keçinin bulunduğu noktaya inmeyi başaran bir itfaiye eri, keçiyi kucağına alarak yukarıya çıkardı. Keçi sahibine teslim edildi.

"BU CANA DOKUNDUKLARI İÇİN ONLAR AÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yardım talebine kısa sürede yanıt verdikleri için Büyükşehir Belediyesinin arama kurtarma ekiplerine teşekkür eden Ali Erden, “Hayvanımızı bulunduğu uçurumdan çok kısa bir sürede kurtardılar. Önemli olan burada benim hayvanım olması değil, neticede bir can. Bu cana dokundukları için onlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

0f8982de-ac08-4052-a8dd-9d96c1020a38

600x450

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı?Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı?
İstanbul’da taksici terörü! 2 yumrukla nakavt ettiİstanbul’da taksici terörü! 2 yumrukla nakavt etti

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Önemli açıklamalar

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Önemli açıklamalar

Erdoğan imzaladı! Yüzlerce kişinin görev yeri değişti

Erdoğan imzaladı! Yüzlerce kişinin görev yeri değişti

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Ermenistan hedefleri tek tek vuruldu

Ermenistan hedefleri tek tek vuruldu

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Netflix'te mutlaka izlemeniz gereken gerilim filmleri

Netflix'te mutlaka izlemeniz gereken gerilim filmleri

'Yamyam' çekirge kendi türünü yerken böyle görüntülendi

'Yamyam' çekirge kendi türünü yerken böyle görüntülendi

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Araştırma: Dünyanın sonu bu yıl gelecek

Araştırma: Dünyanın sonu bu yıl gelecek

Diğer Haberler
İstanbul’da taksici terörü! 2 yumrukla yere serdi

İstanbul’da taksici terörü! 2 yumrukla nakavt etti

Kardeşiyle kavga eden dev goril koronavirüs testine gitti

Kardeşiyle kavga eden dev goril koronavirüs testine gitti

'Ölü insan parmağı' şeklindeki tuhaf mantar viral oldu

'Ölü insan parmağı' şeklindeki tuhaf mantar viral oldu

Erkeklere işkence ederek ayda 130 bin TL kazanıyor

Erkeklere işkence ederek ayda 130 bin TL kazanıyor

Bizde normal ama yabancı kültürlerde çok ayıp! Yurt dışına gidenler bunlara dikkat etmeli...

Bizde normal ama yabancı kültürlerde çok ayıp!

İddia ediyoruz, bu sporları hayatınız boyunca hiç duymadınız!

İddia ediyoruz, bu sporları hayatınız boyunca hiç duymadınız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.