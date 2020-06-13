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50 metrelik uçurumdan elektrik direği kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 19:48 | Son Güncelleme

Tekirdağ Şarköy ilçesinde otomobille çarpışan ve içerisinde bir aile olan midibüs 50 metrelik uçurumdan düşmekten direk sayesinde kurtuldu. Kazada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Paraşütçü Tepesi yakınlarında meydana geldi. Süleymanapaşa ilçesinden Şarköy ilçesine seyir halinde olan Kerem U’nun idaresindeki midibüs kontrolden çıkarak karşıdan gelen otomobile çarptı.

50 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANACAKTI

Çarpmanın etkisi ile midibüs bariyerleri de aşarak elektrik direğine çarptı. Elektrik direğine çarpan midibüs, 50 metrelik uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza bölgesine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce uçurumun dibinde duran midibüsten sürücü Kerem U, Sabeh U. ve bebeği Rabia U. yaralı halde çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Midibüsün yolu kapatması nedeniyle yol trafiğe tamamen kapatılırken, onlarca araç yolun trafiğine açılmasını bekledi. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı.

Kazaya karışan otomobilde de maddi hasar meydana gelirken, uçurumun kıyısında bulunan midibüsün yoldan çekilmesi için çalışma başlatıldı. (İHA)

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