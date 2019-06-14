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50 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip, satan 3 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 13:29 | Son Güncelleme

ANKARA'da, GSM şirketinin kurumsal şifresini ele geçirerek, yaklaşık 50 milyon vatandaşın kimlik bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçirip, para karşılığında sahte kimlik üretip, banka ve kredi kartı dolandırıcılığı yapanlara sattığı belirlenen 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

50 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip, satan 3 kişiye gözaltı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, GSM şirketinin kurumsal şifresini ele geçirerek, yaklaşık 50 milyon vatandaşın kimlik bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçirip, para karşılığında sahte kimlik üretip, banka ve kredi kartı dolandırıcılığı yapanlara sattığı belirlenen 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar kapsamında dünyanın en büyük GSM şirketlerinden birinin sisteminden bazı verilerin alındığını tespit etti. Bu kapsamda yapılan araştırmada Ahmet Yıldız (34), Emine Yıldız (32) ve Mehmet Ali Sert (19) adlı 3 şüphelinin izine ulaşıldı. Günlerce süren teknik ve fiziki takibin sonucunda, Mehmet Ali Sert'in, telefon bayisi dükkanı işleten Ahmet Yıldız'ın kurumsal şifresini kullanarak, GSM şirketinin altyapısına ulaştığı ve yasa dışı yollarla yaklaşık 50 milyon vatandaşın kimlik bilgilerini, kimlik fotokopilerini ve anne kızlık soy isimlerini ele geçirdiği tespit edildi.
ÖZEL EKİP ANTALYA'DA GÖZALTINA ALDI
Bunun üzerine operasyonun düğmesine basan ekipler, Ahmet Yıldız ve çalışanı Emine Yıldız’ı Ankara'da gözaltına alırken, Mehmet Ali Sert'in Antalya'ya kaçtığını belirledi. Antalya'da lüks bir otelde kaldığı belirlenen şüpheli Sert, Ankara'dan giden özel ekip tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
50 MİLYON VATANDAŞIN KİMLİK BİLGİLERİNE ULAŞILDI
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, içerisinde yaklaşık 50 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin bulunduğu çok sayıda harddisk, laptop, flash bellek ve materyal ele geçirildi. Alınan ifadelerin ardından derinleştiren çalışmalar kapsamında, Mehmet Ali Sert’in ele geçirdiği kimlik bilgilerini, para karşılığında sahte kimlik üreten, aynı zamanda banka ve kredi kartı dolandırıcılığı yapan kişilere sattığı tespit edildi. Ayrıca, Sert'in tüm bankalar, TÜVTÜRK ve E-Devlet gibi kurumlara ait sahte siteler oluşturduğu ve 'phishing' yöntemiyle çok sayıda vatandaşı dolandırdığı belirlendi.
YÜZBİNLERCE LİRAYI SANAL PARA HALİNE ÇEVİRDİ
Öte yandan Sert'in, ele geçirdiği kimlik bilgilerinin bazılarıyla, telefon hattı açtığı, bu vesileyle vatandaşların banka hesaplarını boşalttığı saptandı. Sert'in, elde ettiği yüzbinlerce lirayı ise, sahte kimlik bilgileriyle açmış olduğu sanal para hesaplarına aktardığı tespit edildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, soruşturma kapsamında izine ulaştığı diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

50 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip, satan 3 kişiye gözaltı50 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip, satan 3 kişiye gözaltı50 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip, satan 3 kişiye gözaltı50 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip, satan 3 kişiye gözaltı

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