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  4. 50 milyon taşıyordu! Fark etmesiyle ucuz atlattı

50 milyon taşıyordu! Fark etmesiyle ucuz atlattı

22.04.2024 13:01
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Anadolu otoyolu Düzce geçişinde yaklaşık 50 milyon değerinde otomobil taşıyan tırda çıkan balata yangınına itfaiye ekipleri tam zamanında müdahale etti. Araçlar yanmaktan son anda kurtarıldı.

50 milyon taşıyordu! Fark etmesiyle ucuz atlattı

Yangın Anadolu otoyolu Ankara istikameti Düzce gişeler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan ve üzerinde yaklaşık değeri 49 milyon lira olan 7 adet lüks otomobil yüklü M.A. idaresindeki tırın balatalarında dumanı gören sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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YANGIN, LÜKS OTOMOBİLLERE ULAŞMADAN ENGELLENDİ

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler lastiklerdeki yangını söndürerek, lüks otomobillere ulaşmasını engelledi.

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Ekipler uzun süre soğutma çalışması yaparken, trafikte zaman zaman aksamalar da meydana geldi. (İHA)

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c28203a6-c9f3-41ee-b4c5-b1c48de09872Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Otomobil Tır lüks
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