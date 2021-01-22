50 milyon yıllık cinsel organ, sahibinin türünü ortaya çıkardı

Fosil 2006’da ABD’nin Kolorado eyaletinde keşfedilmiş, kayadan çıkarma işlemi esnasında ikiye bölünmüştü. Adı açıklanmayan bir fosil satıcısı, daha sonra bu parçaları Yinan Wang ve Dan Judd adlı kişilere satmıştı. Söz konusu iki kişi, araştırma için fosilleri bağışladı.

Bilim insanları, erkek cinsel organlarında kendine has özelliklerin hızla geliştiğini, bu yüzden yakın akraba suikastçı böcek türlerini ayırmada bunların sık sık kullanıldığını söyledi. Araştırmada, mükemmel şekilde bölündüğü belirtilen parçalar birleştirilip erkek böceğin pygophore denen 3,1 milimetreden daha uzun olmayan cinsel organ kapsülü incelendi. Bilim insanları, kapsülün kırılgan erkek cinsel organını çiftleşme zamanı gelene kadar koruyan bir kalkan görevi gördüğünü söyledi.

Live Science'ın haberine göre, kapsülü inceleyen bilim insanları yeni bir suikastçı böcek türünü tanımladı. Araştırmaya dahil olmayan, Maryland Üniversitesi’nden Evrimsel Biyolog Mercedes Burns, fosilin kusursuz kalitesinin araştırmayı kolaylaştırdığını söyledi.