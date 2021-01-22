50 milyon yıllık cinsel organ, sahibinin türünü ortaya çıkardı

Fosil 2006’da ABD’nin Kolorado eyaletinde keşfedilmiş, kayadan çıkarma işlemi esnasında ikiye bölünmüştü. Adı açıklanmayan bir fosil satıcısı, daha sonra bu parçaları Yinan Wang ve Dan Judd adlı kişilere satmıştı. Söz konusu iki kişi, araştırma için fosilleri bağışladı.
Bilim insanları, erkek cinsel organlarında kendine has özelliklerin hızla geliştiğini, bu yüzden yakın akraba suikastçı böcek türlerini ayırmada bunların sık sık kullanıldığını söyledi. Araştırmada, mükemmel şekilde bölündüğü belirtilen parçalar birleştirilip erkek böceğin pygophore denen 3,1 milimetreden daha uzun olmayan cinsel organ kapsülü incelendi. Bilim insanları, kapsülün kırılgan erkek cinsel organını çiftleşme zamanı gelene kadar koruyan bir kalkan görevi gördüğünü söyledi.
Live Science'ın haberine göre, kapsülü inceleyen bilim insanları yeni bir suikastçı böcek türünü tanımladı. Araştırmaya dahil olmayan, Maryland Üniversitesi’nden Evrimsel Biyolog Mercedes Burns, fosilin kusursuz kalitesinin araştırmayı kolaylaştırdığını söyledi.
Araştırmanın başyazarı, Illinois Üniversitesi'nde böcekbilim alanında yüksek lisans öğrencisi Daniel Swanson, tanımlanmış yaklaşık 7 bin tür suikastçı böcek bulunduğunu ancak türe ait yalnızca 50 fosil bilindiğini söyledi. Swanson, bu yüzden söz konusu fosilin çok değerli olduğuna işaret etti.
Adımlayıcı yarım kanatlılar adlı böcek familyasına ait suikastçı böceklerin Jura Devri kadar eski düşünülüyor. Eski dönemlerdeki suikastçı böceklerin yaşam tarzına dair çok az şey biliniyor ve bu gelişmeyle daha çok bilgi edinilmesi hedefleniyor. Zira bilim insanları, dişi suikastçı böceklerin, erkeklerden daha büyük olduğunu söyledi. Yaklaşık 12,4 milimetre boyundaki söz konusu fosildeki böceğin ait olduğu türün dişilerinin muhtemelen daha büyük olduğunu ekledi.
Araştırmacılar yeni türe Aphelicophontes danjuddi adını verdi. İlk adı Latince aphelicus’la (eski) phontes’den (avcı/katil) gelirken ikincisi, fosilin bir parçasını bağışlayan Dan Judd’un şerefine kondu.
Aphelicophontes danjuddi, bazı ince farklılıklara rağmen günümüzdeki akrabalarının çoğundan pek farklı görünmüyor. Bilim insanları, bu durumun suikastçı böceklerin evrimsel başarıyı erkenden yakalayıp ona bağlı kaldığına dair bir ipucu olduğunu söyledi.