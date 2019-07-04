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"50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabı dünyanın "en iyisi" seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 18:40 | Son Güncelleme

Balıkesir'in yöresel peynirlerinin kayıt altına alındığı "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabı, Dünya Yemek Kitapları Yarışması "peynir ve süt" kategorisinde Almanya, Kanada ve Fransa'nın bulunduğu 12 finalist arasından birinciliğe ulaştı - Kitabın Yazarı Neşe Biber: "Çok yakında İngilizce baskısıyla uluslararası platformlarda yer alacak. Ülkemiz, Balıkesir ve kendi adımıza çok mutluyuz"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in yöresel peynirlerinin kayıt altına alındığı "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabı, Dünya Yemek Kitapları Yarışmasında (Gourmand World Cookbook Awards 2019) birinci oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UNESCO Gastronomi alanında yaratıcı şehir unvanına sahip Çin'e bağlı Özerk Yönetim Bölgesi Makao'da gerçekleştirilen yarışmada Türkiye'yi temsil eden "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabı, "peynir ve süt" kategorisinde, Almanya, Kanada ve Fransa'nın da bulunduğu 12 finalist arasından dünyanın en iyisi seçildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca 3 yıl önce yapılan çalışmayla Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber tarafından araştırma, gezi, inceleme çalışmaları gerçekleştirilerek kaleme alınan kitap, birinci olmasının ardından "winner" etiketiyle basılmaya hak kazandı.

Kitapta, Balıkesir'in süt ürünlerindeki kültür ve gelenekleri, köklü geçmişi ile peynir zenginliği kayıt altına alındı. Bu yönüyle kentin kültür mirası niteliğinde olan kitapta, tarihte yok olmaya yüz tutmuş peynir çeşitlerinin incelemesi de yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kitabın yazarı Berrin Bal Onur, gurur verici bir olaya şahitlik ettiklerini belirterek, "Peynir ve süt kategorisinde en iyi kitap ödülünü aldık. Aynı zamanda Türkiye için çok önemli bir temsiliyet oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kitabın diğer yazarı Neşe Biber de kentin güzelliklerini de kitapta yansıtma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Biber, kitabın Balıkesir sınırlarını aşıp dünyaya yayılacağını aktararak, "Çok yakında İngilizce baskısıyla uluslararası platformlarda yer alacak. Ülkemiz, Balıkesir ve kendi adımıza çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

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50 peynirli şehir Balıkesir

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