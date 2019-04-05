"50 Peynirli Şehir Balıkesir", Türkiye'yi temsil edecek

Kitabın yazarlarından Berrin Bal Onur, "Kitabımızın dünyanın en iyi peynir kitabı olacağına inancımız büyük. Emeği geçen herkesi şimdiden kutluyor, Balıkesir ve Anadolu peynirlerini dünyaya anlatmanın kapısını açtığınız için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya, Fransa, İsviçre, Amerika gibi ülkeleri geride bırakarak finale yükselen kitap, 4-7 Temmuz arasında UNESCO Gastronomi alanında "yaratıcı şehir" uvanına sahip Hong Kong'un Macau Adası'nda gerçekleşecek finalde Türkiye'yi temsil edecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin önemli değerlerinden olan yöresel peynirlerin kayıt altına alındığı kitap, Frankfurt'ta düzenlenen Dünya Yemek Kitapları Yarışmasında (Gourmand World Cookbook Awards 2019) 3 finalist arasına girdi.

Kültür mirası niteliğinde olan 279 sayfalık kitabın içeriğinde "Balıkesir'e Genel Bakış", "Süt ve Süt Ürünleri", "Balıkesir Peynirleri ve Süt Ürünleri", "Balıkesir Peynir Yolları" ve "Balıkesir'in Süt ve Süt Ürünlerine Güncel Bakış" başlıkları yer alıyor.

Peynir çeşitlerinin, hikayesinin, tarihinin ve yapılışının anlatıldığı kitapta tarihte yok olmaya yüz tutmuş peynir çeşitlerinin incelemesi de yer alıyor.

Kitapta ayrıca tüm Türkiye'de tanınan Ayvalık Cunda sepet peyniri, İvrindi koyun kelle peyniri, Savaştepe Mihaliç peyniri, Sındırgı koyun peyniri, Sındırgı yörük peynirleri, Manyas tulum peyniri, Çerkes peyniri ve Havran keçi peyniri yapımları da anlatılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmayla 2017 yılında Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber tarafından kaleme alınan kitap, yarışmadan ödülle ayrılırsa "dünyanın en iyisi" ya da "winner" etiketiyle basılabilecek.

