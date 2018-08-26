Weijden 55 saatlik yüzmenin ardından elleri ve ayakları bu hale geldi...
50 saatten fazla suda durunca elleri ve ayakları bu hale geldi
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KARİYERİ BAŞLAMADAN BİTMİŞTİ
Maarten van der Weijden'in genç yaşlardan beri yüzme yeteneğinin olduğu biliniyordu. Ancak, kariyeri daha başlamadan bitmişti.
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KANSERİ YENDİ
Doktorlar lösemiden kurtulabilmesi için Weijder'in çok küçük bir şansı olduğunu söylese de genç yüzücü kanseri yendi.
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KANSER ARAŞTIRMALARI İÇİN 55 SAAT YÜZDÜ
2 yıl sonra tekrar yüzmeye başlayan Weijden, kanser araştırmaları fonu için 163 kilometre için 55 saat yüzerek, 4 milyon dolardan fazla bir bağış topladı.
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ÖLÜME MEYDAN OKUDU
Maarten van der Weijden, öleceğine inanmayarak, adeta ölüme meydan okudu.
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2 YIL ARADAN SONRA YÜZMEYE YENİDEN BAŞLADI
Esnek yüzücü kanseri yenmekle kalmadı, kanser tanısı konduktan sadece 2 yıl sonra tekrar yüzmeye başladı.
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PEKİN OLİMPİYATLARI'NDA ALTIN MADALYA ALDI
2008 Pekin Olimpiyatları'nda altın madalya sahibi olarak kariyerini daha da ileriye taşıdı.
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YAKLAŞIK 200 KİLOMETRE YÜZDÜ
Weijden, yakın zamanda Hollanda'da kanser araştırması için fon toplamak amacıyla düzenlenen yarışmaya katıldı. Yaklaşık 200 kilometre yüzdü.
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KİRLİ SU YÜZÜNDEN DEVAM EDEMEDİ
Yüzmenin 3 gün sürmesi planlandı. Bununla birlikte, Maarten van der Weijden yüzdükçe hastalandı. Su, onun devam etmesi için çok kirliydi.
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4 MİLYON DOLAR BAĞIŞ TOPLADI
55 saat içinde 163 kilometreyi yüzmeyi başardı ve 200 kilometrelik hedefine ulaşamamasına rağmen, bağış toplama kampanyası için çok büyük bir başarı elde etti. 4 milyon dolardan fazla bir bağış topladı.
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Maarten van der Weijden
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Maarten van der Weijden
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