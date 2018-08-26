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50 saatten fazla suda durunca elleri ve ayakları bu hale geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2018 10:10 | Son Güncelleme

Hollandalı Maarten van der Weijden''e doktorlar lösemi tanısı koydu ve kurtulabilmesi için küçük bir şansı olduğunu söyledi. Genç yüzücü kanseri yendi. Weijden, kanser araştırmaları fonu için 163 kilometre için 55 saat yüzerek, 4 milyon dolardan fazla bir bağış topladı. 55 saatlik yüzmenin ardından elleri ve ayakları bu hale geldi...

Weijden 55 saatlik yüzmenin ardından elleri ve ayakları bu hale geldi...

50 saatten fazla suda durunca elleri ve ayakları bu hale geldi

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KARİYERİ BAŞLAMADAN BİTMİŞTİ

KARİYERİ BAŞLAMADAN BİTMİŞTİ
Maarten van der Weijden'in genç yaşlardan beri yüzme yeteneğinin olduğu biliniyordu. Ancak, kariyeri daha başlamadan bitmişti.
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KANSERİ YENDİ

KANSERİ YENDİ
Doktorlar lösemiden kurtulabilmesi için Weijder'in çok küçük bir şansı olduğunu söylese de genç yüzücü kanseri yendi.
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KANSER ARAŞTIRMALARI İÇİN 55 SAAT YÜZDÜ

KANSER ARAŞTIRMALARI İÇİN 55 SAAT YÜZDÜ
2 yıl sonra tekrar yüzmeye başlayan Weijden, kanser araştırmaları fonu için 163 kilometre için 55 saat yüzerek, 4 milyon dolardan fazla bir bağış topladı.
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ÖLÜME MEYDAN OKUDU

ÖLÜME MEYDAN OKUDU
Maarten van der Weijden, öleceğine inanmayarak, adeta ölüme meydan okudu.
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2 YIL ARADAN SONRA YÜZMEYE YENİDEN BAŞLADI

2 YIL ARADAN SONRA YÜZMEYE YENİDEN BAŞLADI
Esnek yüzücü kanseri yenmekle kalmadı, kanser tanısı konduktan sadece 2 yıl sonra tekrar yüzmeye başladı.
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PEKİN OLİMPİYATLARI'NDA ALTIN MADALYA ALDI

PEKİN OLİMPİYATLARI'NDA ALTIN MADALYA ALDI
2008 Pekin Olimpiyatları'nda altın madalya sahibi olarak kariyerini daha da ileriye taşıdı.
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YAKLAŞIK 200 KİLOMETRE YÜZDÜ

YAKLAŞIK 200 KİLOMETRE YÜZDÜ
Weijden, yakın zamanda Hollanda'da kanser araştırması için fon toplamak amacıyla düzenlenen yarışmaya katıldı. Yaklaşık 200 kilometre yüzdü.
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KİRLİ SU YÜZÜNDEN DEVAM EDEMEDİ

KİRLİ SU YÜZÜNDEN DEVAM EDEMEDİ
Yüzmenin 3 gün sürmesi planlandı. Bununla birlikte, Maarten van der Weijden yüzdükçe hastalandı. Su, onun devam etmesi için çok kirliydi.
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4 MİLYON DOLAR BAĞIŞ TOPLADI

4 MİLYON DOLAR BAĞIŞ TOPLADI
55 saat içinde 163 kilometreyi yüzmeyi başardı ve 200 kilometrelik hedefine ulaşamamasına rağmen, bağış toplama kampanyası için çok büyük bir başarı elde etti. 4 milyon dolardan fazla bir bağış topladı.
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Maarten van der Weijden

Maarten van der Weijden
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Maarten van der Weijden

Maarten van der Weijden
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Anahtar Kelimeler:
Hollanda yüzme

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