Weijden 55 saatlik yüzmenin ardından elleri ve ayakları bu hale geldi...

50 saatten fazla suda durunca elleri ve ayakları bu hale geldi

1 / 11 KARİYERİ BAŞLAMADAN BİTMİŞTİ Maarten van der Weijden'in genç yaşlardan beri yüzme yeteneğinin olduğu biliniyordu. Ancak, kariyeri daha başlamadan bitmişti.

2 / 11 KANSERİ YENDİ Doktorlar lösemiden kurtulabilmesi için Weijder'in çok küçük bir şansı olduğunu söylese de genç yüzücü kanseri yendi.

3 / 11 KANSER ARAŞTIRMALARI İÇİN 55 SAAT YÜZDÜ 2 yıl sonra tekrar yüzmeye başlayan Weijden, kanser araştırmaları fonu için 163 kilometre için 55 saat yüzerek, 4 milyon dolardan fazla bir bağış topladı.

4 / 11 ÖLÜME MEYDAN OKUDU Maarten van der Weijden, öleceğine inanmayarak, adeta ölüme meydan okudu.

5 / 11 2 YIL ARADAN SONRA YÜZMEYE YENİDEN BAŞLADI Esnek yüzücü kanseri yenmekle kalmadı, kanser tanısı konduktan sadece 2 yıl sonra tekrar yüzmeye başladı.

6 / 11 PEKİN OLİMPİYATLARI'NDA ALTIN MADALYA ALDI 2008 Pekin Olimpiyatları'nda altın madalya sahibi olarak kariyerini daha da ileriye taşıdı.

7 / 11 YAKLAŞIK 200 KİLOMETRE YÜZDÜ Weijden, yakın zamanda Hollanda'da kanser araştırması için fon toplamak amacıyla düzenlenen yarışmaya katıldı. Yaklaşık 200 kilometre yüzdü.

8 / 11 KİRLİ SU YÜZÜNDEN DEVAM EDEMEDİ Yüzmenin 3 gün sürmesi planlandı. Bununla birlikte, Maarten van der Weijden yüzdükçe hastalandı. Su, onun devam etmesi için çok kirliydi.

9 / 11 4 MİLYON DOLAR BAĞIŞ TOPLADI 55 saat içinde 163 kilometreyi yüzmeyi başardı ve 200 kilometrelik hedefine ulaşamamasına rağmen, bağış toplama kampanyası için çok büyük bir başarı elde etti. 4 milyon dolardan fazla bir bağış topladı.

10 / 11 Maarten van der Weijden