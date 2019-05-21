50 soba, 21 otomobil, 45 motosiklet! Gören hayran kalıyor

Öğül Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, serginin uzun süreli bir emeğin sonucu olduğunu belirterek, motosiklet koleksiyonuna 1982 yılında başladığını, motosiklet merakı arttıkça sayının da arttığını ifade etti.

Kuşadası'nda antika otomobil, motosiklet ve soba sergisi

Motosikletlerin yanı sıra klasik otomobillere de ilgi duyduğunu anlatan Orhan, sobaların eşinin fikri olduğunu anlatarak şunları söyledi:

'İlk sobamızı kendisi de koleksiyoncu eşimin halasından satın almak istedik. O vermeyince bizde bir toplama hırsı oluştu. 50 sobamız var. 37 yılda 21 antika otomobilim ve 45 tane antika motosikletim oldu. Fakat burada bunların ancak yarısını sergileyebiliyoruz.'

Orhan sergide yer alan en eski motosikletin 1947, otomobilin ise 1952 model olduğunu ve nadiren bulunduklarını sözlerine ekledi.