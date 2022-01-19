50 TL altına alabileceğinizi fiyat performansı arşa çıkaran aşırı kullanışlı ürünler

Hayat pahalılığı arttıkça tasarruf etmek daha önemli bir hale geliyor. Tasarruf etmeyi seven kişiler için fiyat performansı arşa çıkaran 50 TL altında birçok ürün çeşidi bulunuyor. Örneğin; LED ışıklarla evinizde şık bir aydınlatma sağlayabilir, ahşap tablolarla duvarlarınızı süsleyebilir, French presslerle hem filtre kahve hem bitki çayı hazırlayabilirsiniz. Termos çanta alarak pikniklerinizi daha eğlenceli hale getirebilir, geniş mouse padlerle çalışma masanıza şık dokunuşlar yapabilirsiniz. Peki, 50 TL altı kullanışlı ürünleri beraber keşfetmeye ne dersiniz?

1. Evinize muhteşem dokunuşlar yapın: Peri LED Işık

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Evinde canlı ve büyüleyici bir atmosfer yaratmak isteyen kişilerin ilk başvurduğu ürünler arasında öne çıkan Peri LED Işık modelleri, ışıl ışıl görünümüyle görenleri büyülemeyi başarıyor. 10 metrelik kablo boyu ve 100 adet LED ışığı sayesinde evin her köşesinde verimli bir kullanım imkanı sunan Peri LED Işık modelleri; raf, dolap, masa, koltuk, yatak ve kapı kenarlarına kolaylıkla tutturulabiliyor. Kablonun ince yapısı, şık tasarımlar oluşturma konusunda kolaylık sağlıyor.

Evinizde dekor ve aydınlatma ürünü olarak kullanabileceğiniz Peri LED Işık modelini incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Tarzınızı yansıtın: 3 Boyutlu Ahşap Tablo

Gerçek kahve tutkunlarının evlerinde ve ofislerinde tarzlarını yansıtmasına imkan tanıyan 3 Boyutlu Ahşap Tablo, özenli tasarımı sayesinde görenlerden tam not almayı başarıyor. 3 boyutlu tasarımıyla duvarları süsleyen ahşap tablo, çift taraflı bant yardımıyla duvarlara kolayca tutturulabiliyor. Bu sayede çivi çakma işlemiyle uğraşılmadan pratik bir şekilde duvarlara asılabiliyor. Lazer kesim ile MDF'den üretilen 3 Boyutlu Ahşap Tablo, evlerin yanı sıra ofis ve çeşitli işletmelerde de şık bir görünüm sunuyor.

20x30 cm boyutundaki 3 Boyutlu Ahşap Tablo'yu incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Kaliteli ve konforlu: Rotring Uçlu Kalem Seti

En iyi ve kullanışlı uçlu kalem markaları arasında öne çıkan Rotring, yumuşak lastikli kısmıyla konforlu bir tutuş sağlıyor. Bu sayede uzun saatler boyunca rahatlıkla kullanılabiliyor. Ayrıca kaliteli ve hafif malzemelerden üretilen Rotring uçlu kalem, elde ağırlık hissi yaratmıyor. Rotring Uçlu Kalem Seti'nin içerisinde uçlu kalemin yanı sıra silgi ve 12'li kalem ucu da bulunuyor. Yazı yazmak için ihtiyaç duyulan temel ürünleri tek bir pakette buluşturan Rotring Uçlu Kalem Seti, son derece uygun fiyatı ve kullanışlı ürünleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

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4. Gözleriniz rahat etsin: Philips 100W Sarı Işık E27 Ampul

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Gözleri yormayan en iyi ampul çeşitleri arasında yer alan Philips 100W Sarı Işık E27 Ampul, 15.000 saate varan kullanım ömrü sayesinde tüketicileri sık sık ampul değiştirme zahmetinden kurtarıyor. LED teknolojisi ile %80'e varan enerji tasarrufu sağlayan Philips 100W Sarı Işık E27 Ampul, göz yormamasıyla konfor sunuyor. Eye Comfort özelliği sayesinde nazik bir aydınlatma vadeden ürün, morötesi ve kızılötesi ışınlar yaymıyor. Böylece mobilyaların renginin solmasına neden olmuyor.

Evinizden eksik etmemeniz gereken ürünler arasında yer alan Philips 100W Sarı Işık E27 Ampul'e buradan ulaşabilirsiniz.

5. Son derece kullanışlı: Makel Topraklı Anahtarlı Üçlü Priz

Elektrikli cihazların sayısı her geçen gün arttıkça ev ve ofislerde daha çok prize ihtiyaç duyuluyor. Makel Topraklı Anahtarlı Üçlü Priz, 2 metrelik kablosu sayesinde tüketicilerin ihtiyaç duydukları her noktada prize erişebilmelerini sağlıyor. Makel Topraklı Anahtarlı Üçlü Priz, ister asılarak ister zemine veya duvara kolayca sabitlenerek kullanılabiliyor. Olası kazalara engel olmak amacıyla açma ve kapama tuşu bulunduran Makel Topraklı Anahtarlı Üçlü Priz, akım koruma özelliğiyle de güvenlik sunuyor.

Priz ihtiyacınıza çözüm olacak Makel Topraklı Anahtarlı Üçlü Priz modelini satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Hayatı doyasıya yaşayın: Var Mısın? Güçlü Bir Yaşam için Öneriler

Psikolog Doğan Cüceloğlu'nun imzasını taşıyan "Var Mısın? Güçlü Bir Yaşam için Öneriler" adlı eser, en iyi kişisel gelişim kitapları arasında yer alıyor. Bu kitap, insanın öncelikle kendi yaşantısını keşfetmesini ve çeşitli analizler yapmasını sağlıyor. Bu sayede sıkıntı çekilen ve mutlu olunan durumlar başarılı bir şekilde analiz edilebiliyor ve yarınlara daha umut dolu, sağlam adımlar atılabiliyor.

Doğan Cüceloğlu'nun Var Mısın? Güçlü Bir Yaşam için Öneriler adlı kitabını incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Doğan Cüceloğlu'nun bilgeliğini aktardığı diğer kitaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

7. Çok amaçlı kullanım: Coffece Fy04 French Press

En iyi French Press modellerinden biri olan Coffece Fy04 French Press, pratik ve çok amaçlı bir kullanım sunmasıyla bir adım öne çıkıyor. Filtre kahve hazırlamak için gerekli ürünler arasında bulunan Coffece Fy04 French Press, süzgeçli yapısı sayesinde bitki çaylarının demlenmesinde de etkili bir performans gösteriyor. Mika gövdesi, paslanmaz çelikten üretilen iç kısmı ve ısıya dayanıklı yapısı sayesinde son derece güvenli ve uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Ürün, ağız kısmının süzgeçli tasarımı sayesinde kahve telvesinin veya bitki yapraklarının fincan içine düşmesini önleyerek kolaylık sağlıyor.

Coffece Fy04 French Press modeline buradan ulaşabilirsiniz.

8. Son derece kullanışlı: GBMOTION Termal Çanta GBM00127

İçerisine konulan içecek ve yiyeceklerin sıcaklığını koruyan GBMOTION Termal Çanta GBM00127, son derece etkili bir kullanım sunmasıyla öne çıkıyor. 28 cm yüksekliğindeki ve 22 cm çapındaki GBMOTION Termal Çanta GBM00127, 10 litrelik taşıma kapasitesiyle geniş bir hacim sunuyor. 10 saate kadar yiyecek ve içeceklerin sıcaklığını muhafaza edebilen GBMOTION Termal Çanta GBM00127, kolaylıkla temizlenebiliyor. İhtiyaç duyulmadığında katlanabiliyor, böylece yer kaplamıyor.

Kamp, piknik, plaj ve çeşitli seyahat aktivitelerinizde keyifle kullanabileceğiniz GBMOTION Termal Çanta GBM00127 modeline buradan ulaşabilirsiniz.

9. Bilgisayar masanıza renk katın: Gamingpadci Elephant Gaming Mouse Pad

Gözlük takan ve kulaklıkla müzik dinleyen bir bebek fil baskısıyla süslenen Gamingpadci Elephant Gaming Mouse Pad, yeşil renkli arka planıyla dinginlik vadediyor. 70x30 cm boyutu sayesinde bilgisayar masasında geniş bir alana yayılarak rahat bir kullanım imkanı sunuyor. Gamingpadci Elephant Gaming Mouse Pad, yapışkan ve kolay tutunabilir alt katmanı sayesinde her yüzeye rahatlıkla oturabiliyor. Yıpranmaya dayanıklı dikişli kenarları ile aşınma ve sökülmelere karşı direnç gösteren ürün, son derece verimli bir kullanım sunuyor.

Gamingpadci Elephant Gaming Mouse Pad modelini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Sade ve şık: Dexim Basic Dxnb01 Notebook Çantası

Hem iş hem okul ortamı için konforlu kullanım sunan şık bir notebook çantası arıyorsanız Dexim Basic Dxnb01 Notebook Çantası tam size göre! 15,6 inç boyutlu laptoplar için ideal bir ürün olan Dexim Basic Dxnb01 Notebook Çantası, 15,6 inç boyutundan küçük laptopların ve tablet gibi elektronik cihazların da güvenle taşınmasını sağlıyor. İki bölmeli tasarımı sayesinde laptop ve tabletin yanı sıra çeşitli teknolojik aksesuarların, evrakların ve kişisel eşyaların da kolayca taşınmasına imkan tanıyor.

Dexim Basic Dxnb01 Notebook Çantası'na buradan ulaşabilirsiniz.

