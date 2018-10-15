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50 yarışmacı çiğ köfte yoğurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 22:02 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da ilk kez düzenlenen Çiğ Köfte Festivali'nde 50 yarışmacı aynı anda çiğ köfte yoğurdu.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)- ADIYAMAN'da ilk kez düzenlenen Çiğ Köfte Festivali'nde 50 yarışmacı aynı anda çiğ köfte yoğurdu. Yarışmada ilk 3'e giren yarışmacılara para ödülü verildi.

Adıyaman Belediyesi tarafından, kentte yapılan etsiz çiğ köftenin tanıtımı için bu yıl ilk kez düzenlenen Çiğ Köfte Festivali etkinlikleri kapsamında, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Mansur Yardımcı Stadyumu'nda çiğ köfte yoğurma yarışması yapıldı. Yarışmaya katılan 50 kişi, 40 dakika boyunca çiğ köfte yoğurdu. Yarışma sırasında izleyiciler tuttukları yarışmacılar lehine tezahürat yaptı. Sürenin dolmasının ardından hazırlanan çiğ köfteler jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Tat, kıvam, renk, koku gibi faktörler dikkate alınarak en iyi çiğ köfteler seçildi.

Yarışmada Basri Aktulum birinci, Fatih Aydın ikinci, Mehmet Turgut ise üçüncü oldu. Jüri özel ödülü ise tek kadın yarışmacı Hanım Hande Kolbaş'a verildi. Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy tarafından birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, birinciye de bin TL para ödülü verildi.

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