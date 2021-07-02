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50 yaş altına 3. doz uygulanacak mı? Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan açıklama

02.07.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 50 yaş altına 3. doz aşıyı süreç içinde değerlendirerek karar vermek gerektiğini söyledi. Öte yandan 3. doz aşının tercihinin vatandaşlara bırakılması ile hangi aşının tercih edilmesi gerektiği yönünde çok fazla soru geldiğini belirten Prof. Dr. İlhan "Akıllarında soru işareti varsa aşı olurken bunu sorabilirler, kronik hastalıkları varsa hekimlerine danışabilirler" açıklamasını yaptı.

50 yaş altına 3. doz uygulanacak mı? Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan açıklama

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhan, sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü için 3. doz aşılamanın başladığını hatırlatarak, "Burada önemli olan şey 2'nci doz aşısını olan vatandaşlarımız 3. doz aşısını 3 ay sonra olabilecekler, randevu bu şekilde veriyor. Örneğin sağlık çalışanlarımızın aşılaması şubat ayında büyük oranda tamamlanmıştı. Sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu için randevu sistemi açılacaktır. Diyelim ki mart ayında 50 yaş üzeri bir vatandaşımız 2. doz aşısını olduysa yeni dönemde de sistemde randevusu açılacaktır" dedi.

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50 YAŞ ALTI İÇİN 3. DOZ UYGULANACAK MI?

Prof. Dr. İlhan, 3. doz aşının tercihinin vatandaşlara bırakılması ile kendisine hangi aşının tercih edilmesi gerektiği yönünde çok fazla soru geldiğini belirterek, "Burada tercih vatandaşlarımıza kalmış durumda. Akıllarında soru işareti varsa aşı olurken bunu sorabilirler, kronik hastalıkları varsa hekimlerine danışabilirler, bu şekilde bir yaklaşım benimserlerse süreç en hızlı şekilde gerçekleşecektir. Şu anda dünyadaki yaklaşım 1 ve 2. doz aşının aynı aşı olması yönünde, tek aşı olan ülkelerde haliyle 3. doz aşı için uygulama yapılacaksa mecburen o aşı tercih edilecek. Ama aşı tercihi olan Türkiye gibi ülkelerde ise vatandaşın tercihi burada söz konusu. 50 yaş altı için 3. doz aşı için süreç içinde değerlendirip ona göre karar vermek doğru olacaktır" ifadesini kullandı.

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3. DOZ AŞININ GEREKLİLİK NEDENİ

Prof. Dr. İlhan, 3. doz aşıya neden gereklilik duyulduğuna ilişkin, "Normal aşılama şemasında 2 doz aşı ile başlıyoruz, ihtiyaç durumunda 3. doz aşının olması gerekiyor. Şu an geldiğimiz aşamada yeni bir normal döneme giriyoruz, pek çok kısıtlamanın kalktığı bir gün yaşıyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızı korumak gerekiyor. Bir yandan da sürekli mutasyona uğrayan, değişen koronavirüs varyantlarını düşündüğümüzde hızlıca toplumsal bağışıklığa ulaşmamız gerekiyor. Toplumsal bağışıklığa ulaşmak için de ne kadar çok vatandaşımız aşı olur, ne kadar çok antikor düzeyi yüksek olursa o kadar avantajlı olacağımızı söylemek mümkün. Bu nedenle de vatandaşlarımızın aşılaması devam ederken diğer yandan da koronavirüs yönünden en riskli olan sağlık çalışanları ve hasta olduklarında hastalığı daha ağır geçirecek 50 yaş üstü vatandaşlarımızın aşısı başlamış durumda" dedi.

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Kaynak: DHA

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koronavirüs (Covid-19) Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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