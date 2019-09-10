HABER

50 yaş üstü köylü kadınlar, bilgisayar eğitimi almaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 10:20 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde köylü kadınlar, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta bilgisayar öğrenmeye başladı.

50 yaş üstü köylü kadınlar, bilgisayar eğitimi almaya başladı

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN-Osman SAK/ORHANELİ (Bursa),(DHA) - BURSA'nın Orhaneli ilçesinde köylü kadınlar, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta bilgisayar öğrenmeye başladı. 50 yaş üstü 23 kursiyer, bilgisayar eğitimini tamamladıktan sonra sosyal medya ve akıllı telefon kullanmak için eğitim almaya başlayacak.
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde Yıldız Sarayı Vakfı'nca yeniden yapılan Halk Eğitim Merkezi 2019-2020 eğitim öğretim sezonuna başladı. İlk kursiyerlerin alındığı merkezde köylü kadınlar en çok Bilgisayar ve Teknoloji sınıfına rağbet gösteriyor. 23 kursiyerin bilgisayar kullanmayı öğrendiği sınıfta, köylü kadınlar çocuklarının, torunlarının vakit harcadıkları internette ne olduğunu merak ettikleri için bilgisayar öğrenmek istediklerini belirtti.
'BEN ÇAĞ ATLAYACAĞIM'
Bilgisayar kullanmayı çok istediğini belirten Ayten Arık (56), “Torunlarıma bakıyorum, eline telefon alan, bilgisayar alan bir köşeye çekiliyor. Ben de onları seyrediyorum. Ben de eşime sormadan geldim. 3 senedir bu kurslara katılıyorum. Eşim, 'Bu yaştan sonra ne işin var, otur evde' dedi ama ben dinlemedim. Ben çağ atlayacağım. Çağ bilgisayar çağı. Burada çok mutlu oldum. Önceden dört duvarın arasında oturuyordum. Bursa'ya bile giderken eşimle beraber gidip dönüyordum. Şimdi dünyanın bir ucuna tek başıma gidebilirim. Her şeyden haberim olur. İnternete giriyorum, sipariş veriyorum her şey kapıma kadar geliyor” dedi.
'‘ÖĞRENMENİN YAŞI YOK’'
Bilgiyi öğrenmenin yaşı olmadığını belirten kursiyer Safiye Doğan (57), "Öğrenmek istiyorum. Torunlarım bilgisayar kullanmayı biliyor ama ben bilmiyordum. Bunun için üzülüyordum. Şimdi açmasını, kapatmasını biliyorum. Adımı soyadımı yazabiliyorum. Torunumla beraber oturup zaman geçirebiliyorum. Kocama hiç bir şey sormadım. Kimseye söylemedim. İçimde merak var ama söylemedim” diye konuştu.
'60-70 YAŞLARINDA KURSİYERLERİMİZ OLDU''
Kursiyerlerin bilgisayara karşı büyük bir talebi olduğunu belirten Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ali Yıldırım, “Her yıl bir çok kursiyerimize bilgisayar kursu veriyoruz. Orhaneli küçük bir ilçe. Genç nüfusun az, yaşlı nüfusun fazla olduğu bir ilçe. O yüzden kursa gelenler 40 yaş üzeri oluyor. 60, 70 yaşlarında kursiyerlerimiz oldu. Geldiklerinde öncelikle bilgisayar öğrenmek istiyorlar. Akıllı telefonları kullanmak için de bizlerden talepte bulunuyorlar. Herkes akıllı telefon kullanıyor. Yaş grubu ilerledikçe, torunlarıyla ilgilenebilmeleri için bu taleplerde bulunuyorlar. Çünkü çocukları, torunları akıllı telefon kullanıyor. Onlarla vakit geçirebilmeleri için telefonlarla ilgilenmeleri gerekiyor. Bunu talep ediyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.
FOTOĞRAFLI

.

50 yaş üstü köylü kadınlar, bilgisayar eğitimi almaya başladı50 yaş üstü köylü kadınlar, bilgisayar eğitimi almaya başladı50 yaş üstü köylü kadınlar, bilgisayar eğitimi almaya başladı50 yaş üstü köylü kadınlar, bilgisayar eğitimi almaya başladı

PARTNERUçak tuvaletinde rezalet! Ünlü sporcu böyle yakaladıUçak tuvaletinde rezalet! Ünlü sporcu böyle yakaladı
Altındağlı Muhammed’in hayali gerçek olduAltındağlı Muhammed’in hayali gerçek oldu
HDP önünde eylem yapan aile sayısı 8’inci günde 19’a yükseldiHDP önünde eylem yapan aile sayısı 8’inci günde 19’a yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
On Numara sonuçları 9 Eylül: Büyük ikramiye 2’ye bölündü

Büyük ikramiye 2'ye bölündü!

Son dakika! MSB duyurdu: ABD'li komutanlar Türkiye'ye geliyor

MSB duyurdu: ABD'li komutanlar Türkiye'ye geliyor

Son dakika! Bakanlık duyurdu: Çok sayıda araç trafikten men edildi

Çok sayıda araç trafikten men edildi!

Son dakika: Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında aranan astsubay Eskişehir'de yakalandı

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Günlük burç yorumları 10 Eylül Salı - Ay, Kova burcuna geçiyor!

Ay, Kova burcuna geçiyor!

Adana'da 500 polisle uyuşturucu satıcılarına operasyon!

Şafak vakti dev operasyon! 500 polis katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.