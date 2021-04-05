HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 50 yaş üstü aşı randevusu açıldı mı?

50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 50 yaş üstü aşı randevusu açıldı mı?

05.04.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınını kontrol altına almak için birçok ülke aşı çalışmaları yapıyor. Şimdiye kadar ülkemizde ise 16 milyona yakın vatandaşımız COVID-19 aşısı oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından öncelikli risk gruplarına göre sınıflandırılan vatandaşlar, kademeli olarak aşılanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen Biontech aşısı ile, aşı olacak vatandaşların şu an için Sinovac ve Biontech olmak üzere iki aşı seçeneği bulunuyor. Peki, 50 yaş üstü vatandaşlarımız ne zaman aşılanacak?

50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 50 yaş üstü aşı randevusu açıldı mı?

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı listeye göre aşılama yapılacak vatandaşların sırası paylaşıldı. Aşı sıralaması hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri göz önüne alınarak değerlendirilip, sıralandı. Buna göre 50 yaş üstü vatandaşların aşı sırası ne zaman gelecek? 50 yaş üstü vatandaşlar ne zaman aşı olacak?

50 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?

Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.

İlk aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

aşı4

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."

yaşlı

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.

aşı3

Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak.

Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

aşı2

Dördüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak.

Beşinci aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi
Sinovac mı Biontech mi?Sinovac mı Biontech mi?
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca Aşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Diğer Haberler

Hangi aşıyı yaptırmalıyım? Çin aşısı Sinovac mı, Alman aşısı Biontech mi?

Sinovac mı Biontech mi?

Tırnak yeme hastalığı koronavirüs riskini artırıyor

Tırnak yemek koronavirüs riskini artırıyor

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: Dünkü vefat sayısının 186 olmasında sebep çok

Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Doğu'da vaka sayıları ikiye katlandı

Vaka sayıları ikiye katlandı! Esnaftan halka uyarı

Enfeksiyon uzmanından koronavirüs uyarısı: Bizim aleyhimize mutasyon gerçekleşti

Enfeksiyon uzmanı: Mutasyon aleyhimize gerçekleşti

Kanser tedavisinde erken tanı uyarısı!

Kanseri erken tanıyla yenebilirsiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.