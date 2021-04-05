50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 50 yaş üstü aşı randevusu açıldı mı?

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı listeye göre aşılama yapılacak vatandaşların sırası paylaşıldı. Aşı sıralaması hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri göz önüne alınarak değerlendirilip, sıralandı. Buna göre 50 yaş üstü vatandaşların aşı sırası ne zaman gelecek? 50 yaş üstü vatandaşlar ne zaman aşı olacak?

50 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?

Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.

İlk aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.