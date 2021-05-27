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50 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Bakan Koca açıkladı! İşte 50 yaş üstü aşı tarihi...

27.05.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden koronavirüs pandemisinde aşılama süreci devam ederken vatandaşların merakla beklediği Bilim Kurulu toplantısı da dün gerçekleşti. Yapılan toplantıda normalleşme adımları ve aşılama çalışmaları ile ilgili son durum değerlendirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 50 yaş üstü ne zaman aşılanacak sorusunu da cevaplandırdı. Peki 50 yaş üstü ne zaman aşılanacak? İşte 50 yaş üstü aşı tarihi...

50 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Bakan Koca açıkladı! İşte 50 yaş üstü aşı tarihi...

Koronavirüs salgınında aşılama süreci takvime göre ilerlemeye devam ederken vatandaşların merakla beklediği Bilim Kurulu toplantısı dün gerçekleşti. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 50 yaş üstü ne zaman aşılanacak sorusunu da cevaplandırdı. Peki 50 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

50 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK? İŞTE 50 YAŞ ÜSTÜ AŞI TARİHİ...

Son olarak aşılanmaya başlanan öğretmenler haricinde Milli Savunma, Adalet ve İçişleri Bakanlığı mensupları, kritik görevlerde çalışan kişiler, cezaevleri, zabıta, gıda ve taşımacılık sektöründeki çalışanlar da aşılanmaya başladı. Yeni ise hedef, Eylül ayına kadar 18 yaşa en az bir doz aşı yapmak olacak. 50 ve 54 yaş arası aşılama tamamlandıktan sonra artık yeni bir aşamaya daha geçilecek. Bu grupta kronik hastalığı bulunan 40-49 yaş arası, 30-39 yaş arası ve 18-29 yaş arası vatandaşlar bulunacak. Ardından da kronik hastalığı bulunmayan 40-49 yaş arası bireyler, 30-39 yaş arasındakiler ile 18-29 yaş arası bireylerin aşılanmasına başlanacak.

Dün düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, ''1 Haziran’dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır.'' şeklinde konuştu.


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Fahrettin Koca Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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