“50 Yaş Üstündekilerin Aşılanmasına Başlanıyor”

Türkiye’nin, Alman firma BioNTech ile Amerikan firma Pfizer’ın ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısı için 120 milyon dozluk anlaşması bulunuyor. Bakan Koca bununla ilgili olarak da, “Bilim insanlarımız Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile sürecin başından beri irtibat halindeyiz. Daha önce 27 Aralık 2020’de 30 milyon doz olarak imzaladığımız anlaşmayı 120 milyon doza çıkardık. Destek ve gayretleri için bir kez daha Uğur hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Haziran ayı içinde teslim edilmesi planlanan 30 milyon doz BioNTech aşısının ilk bölümünün ülkeye ulaştığını hatırlatan Koca, gelecek hafta 5 milyon doz daha geleceğini belirtti.

Koca, "Normalleşme döneminde kısıtlamaların giderek azalacağı ancak bireysel tedbirlerin öne çıkacağı ve yaygın aşılama ile güçlendirilmiş bir uygulama hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, 1 Haziran itibariyle 50 yaş üstündekilerin aşılanmasına da başlanacağını söyledi.

Corona virüsü Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantıda, 1 Haziran’dan itibaren kademeli normalleşme kurallarının ve aşılama programıyla ilgili ayrıntıların belirlenmesi için değerlendirmeler yapıldı.

Çin’den beklenen aşıların sevkiyatında yaşanan gecikmelerin giderilmeye çalışıldığına değinen Koca, Rus yapımı Sputnik aşısı için de 50 milyon dozluk bir anlaşmaya imza atıldığını söyledi ve “Böylece nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına almış olduk” ifadelerini kullandı.

Koca açıklamasında yerli aşılarda gelinen noktaya da vurgu yaparak, “Ayrıca yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri insan deneylerinin son safhası olan Faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızın liderliğinde yürütülen çalışmalar başarıyla sonuca yaklaşmıştır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim” dedi.

Twitter hesabından görüntülü olarak paylaştığı mesajının sonunda Koca, “Mevcut gelişmeler ve normalleşme ile ilgili yeni planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden ülkemizin kurtulacağı açıkça görünür hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte yapılan 221 bin 214 Corona testi arasında 8 bin 738 kişinin testi pozitif çıktı. Virüs nedeniyle bugün yaşamını yitirenlerin sayısının 166 olduğu belirtildi.

