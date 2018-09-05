"50 yaş üzeri erkekler prostat kanseri taraması yaptırmalı"

İSTANBUL (AA) - Türk Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Rüştü Cankon Germiyanoğlu, prostat tedavisinde cerrahi teknik seçiminin kişiye özel olarak yapılması gerektiğini belirterek, "50 yaş itibarıyla prostat hastalıkları belirtileri gösteren erkeklerin prostat kanser taraması için üroloji uzmanlarına başvurmaları gerekiyor." dedi.

GSK Türkiye ve Türk Üroloji Derneği tarafından 15 Eylül Dünya Prostat Günü dolayısıyla Taksim'de bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Germiyanoğlu, prostat kanseri taramasının genetik olarak ailesinde bulunan erkeklerde 40 yaş üstü, risk faktörü olmayan erkeklerde ise 50 yaş üstü Prostat Spesifik Antijen (PSA) bakılması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Germiyanoğlu, tekrarlayan üriner retansiyon, mesane çıkım tıkanıklığına bağlı gelişen hidronefroz ve böbrek yetmezliği, prostat kaynaklı makroskopik hematüri, mesanede taş oluşumu ve tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları gibi durumlarda cerrahi tedavinin gerekli olduğunu vurguladı.

İyi huylu prostat büyümesinin cerrahi tedavisinden de bahseden Germiyanoğlu, iyi huylu prostat büyümesi takip ve tedavisi altında olan hastaların 5 yıl içerisinde yüzde 30'unun cerrahi uygulama gördüğünü söyledi.