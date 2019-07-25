50 yaşına giren JLO'ya lüks hediye

24 Temmuz 1969 doğumlu oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, 50 yaşına giriyor. Bu önemli günde de nişanlısı Alex Rodriguez'den gösterişli bir hediye aldı.

50 yaşına giren Jennifer Lopez'e nişanlısından lüks hediye

Rodriguez nişanlısına yeni yaşı için kırmızı renkli, üstü açık bir lüks otomobil hediye etti.

Çift önceki gün de Miami'de bu gösterişli hediye ile bir çekim yaptı.

2019 model otomobilin plakasında da Lopez'in adı gösteri dünyasında söylendiği şekliyle "JLO" olarak yazılı.

Aracın Lopez'e hediye edilen modelinin satış fiyatı yaklaşık 300 bin dolar.

Jennifer Lopez'in 50'li yaşlarına ilk adımı için bir dizi kutlama yapılıyor.

Büyük parti, Lopez'in yakın arkadaşı Gloria Estefan'ın Miami'de bulunan Star Island'da (Yıldız Adası) bulunan evinde.

"Altın" temalı bu partiye Lopez'in bütün sevdikleri, ailesi ve yakın arkadaşları davetli.