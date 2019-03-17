HABER

"50 yaşına girmiş herkes kolonoskopi yaptırmalı"

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.03.2019 10:40 | Son Güncelleme

Genel Cerrahi Prof.

Genel Cerrahi Prof. Dr. Abdullah Zorluoğlu, kolon kanserinden korunmak için 50 yaşına girmiş herkesin kolonoskopi yaptırması gerektiğini söyledi.
Her yıl Mart ayında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kalın bağırsak kanseri farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Kalın bağırsak kanseri tüm kanserler içerisinde üçüncü sırada yer alırken, genellikle hastalık ilerleyince belirti veriyor. Kalın bağırsağın taranmasının, kanseri erken teşhis edebilmek açısından çok önemli olduğunu belirten Acıbadem Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Prof. Dr. Abdullah Zorluoğlu, "Henüz bir yakınması olmayan bireylerde kolon kanserinin nasıl farkına varabiliriz? Ne tür önlemler alabiliriz? Ailesinde kolan kanseri olan kişilerin nelere dikkat etmesi gerekir? Bunlara dikkat çekmek istiyoruz. Onun için hiç bir yakınması olmayan bireylerin 50 yaşına gelindiğinde mutlaka bir kolonoskopi yaptırması gerekiyor. Çünkü bu yaştan itibaren bağırsaklarda polip oluşabiliyor. Polipler, her iki kişiden birinde görülebilen kanser öncüsü oluşumlardır. Bütün polipler kanser yapmaz. Ama bunların 4’te 1’i kanserleşen poliplerdir. bu sebeple 50 yaşına gelmiş herkesin yakınması olmaksızın mutlaka kolonoskopi yaptırması gerekiyor" dedi.
Kişilerin 50 yaşından önce bağırsaklarla ilgili yakınması var ise bu en basitinden halk arasında basur diye bilinen problemler varsa bile kolonoskopi yaptırması gerektiğini belirten Zorluoğlu, "Ailede kanser varsa, bunlar yüksek risk grubuna giren olgulardır. Bu kişilerin 20-25’li yaşlardan itibaren kontrollerini yaptırması gerekiyor. Ya da ailesinde kalıtsal dediğimiz kolon kanserleri varsa, bu kişilerin ise 10-20’li yaşlardan itibaren kontrollerini yaptırması gerekli ve önemlidir" şeklinde konuştu.
Kolon kanseri belirtilerinin çoğunlukla ileri evrede ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Zorluoğlu, "Bu belirtileri günlük yaşantımızda fark edemeyebiliriz. Kanserin bulunduğu yere göre bazen kanama gibi belirtiler gösterebilir. Bunlarda halk arasında hemoroid ve basurla karıştırıldığı için hastalar farkına varmayabilir. Bağırsak şikayeti olan herkesin kontrol edilmesi gerekmektedir. Erken teşhiste başarı oranı çok yüksektir. Ayrıca, erken teşhiste herhangi bir yardımcı tedaviye gerek duyulmadan kurtulunabilir" diye konuştu.
Kolon kanserinden korunmak için beslenme alışkanlıklarına da dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Zorluoğlu, beslenmede lifli ve yeşil gıdaların bolca tüketilmesi, yağlı, işlenmiş hayvansal ürünlerden, mangal alışkanlığından kaçınılması ayrıca hayat tarzına düzenli fiziksel aktivite eklenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

PARTNERYaşınız kimse tahmin edemiyor! Ya siz, tahmin edebilecek misiniz?Yaşınız kimse tahmin edemiyor! Ya siz, tahmin edebilecek misiniz?
'Gebelikte depresyon bebeğim gelişimini olumsuz etkiliyor''Gebelikte depresyon bebeğim gelişimini olumsuz etkiliyor'
Çarpık dişlere telsiz çözümÇarpık dişlere telsiz çözüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

İhaneti drone ile yakaladı!

İhaneti drone ile yakaladı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş'ta şok ayrılık

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dikkat! Eğer çocuğunuz duyduğu kelimeleri tekrarlıyorsa...

Dikkat! Eğer çocuğunuz duyduğu kelimeleri tekrarlıyorsa...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Akıllı lens ile tanışın!

Akıllı lens ile tanışın!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.