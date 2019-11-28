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50 yaşında ticarete atıldı, siparişlere yetişemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 12:38 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde çocuklarını üniversiteye yolladıktan sonra börekçi dükkanı açarak iş hayatına katılan ev hanımı Ayşe Ayhan siparişlere yetişemiyor.3 çocuk annesi Ayşe Ayhan (50), bir çocuğunu evlendirip, iki çocuğunu da üniversiteye yollamasının ardından iş hayatına katıldı.

Adana’nın Kozan ilçesinde çocuklarını üniversiteye yolladıktan sonra börekçi dükkanı açarak iş hayatına katılan ev hanımı Ayşe Ayhan siparişlere yetişemiyor.
3 çocuk annesi Ayşe Ayhan (50), bir çocuğunu evlendirip, iki çocuğunu da üniversiteye yollamasının ardından iş hayatına katıldı. Çalışan ve okuyan gençlerin ev yemeklerini özlediğini fark eden Ayşe Ayhan, özellikle gençler ve çalışanlar için börek yapmaya başladı.
Kendisi gibi ev hanımı olan komşusu ile iş hayatına giren Ayşe Ayhan, parkta börek yapımı ile başladığı işini büyüterek şimdi 3 ev hanımı ile el yapımı börek mantı ve içli köfte ile siparişlere yetişemiyor. Kendilerine açtıkları el yapımı börek salonu ile ilçede çalışan ve öğrencilerin ev yemekleri yemesi için başladığı iş hayatında 2 yıl içinde büyük bir başarı kaydeden Ayhan, 50 yaşından sonra ticarete girdiğini ifade ederek ev hanımlarının evde oturmak yerine bu tarz işler ile başarı sağlayabileceğini kaydetti.
Ayhan, “Çocukları büyüttüm. Yemek yedirmeyi çok seviyorum. Gençler hep hazır gıda yiyor. Sokaktalar. Onun yerine börek yapayım dedim. Önce parktaydım. Börek yapıyordum. Yetişemiyoruz. Şimdi işimizi büyüttük ve 3 ev hanımı çalışıyoruz. Ev yemeklerine de başladım. Komşumla başladık. Sabah 08.00 ile 13.00’de çok yoğun oluyoruz. Evde oturan hanımlara öneriyoruz. Ben 50 yaşından sonra iş hayatına atıldım. Çok geç kaldım diyorum ama çocuklarımdan dolayı çalışmamıştım. Çocuklarımı büyütünce bu işe atıldım. Almanya’dan Ankara’dan gelip burada yemeklerimizi beğenen çok kişi var. Çok şükür” dedi
Yurtta kalan ve Kozan ilçesinde okuyan Atakan Ersin ise "Annemin yemeklerini çok özlüyordum. Bir gün burayı hanımeli böreği keşfettim. Çok memnunum” diye konuştu.

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