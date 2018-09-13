50 yaşındaki Britten, İngiltere'nin en yaşlı dördüz anne adayı 

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir tüp bebek merkezinde gördüğü tedavinin ardından dördüz bebek dünyaya getirecek olan İngiliz 50 yaşındaki Tracey Britten, ülkesinde günün konusu oldu. İngiltere'nin en yaşlı dördüz annesi olacağı belirtilen Britten ise eleştirilere, "Hikayemi bilmiyorlar" diyerek yanıt verdi.
İngiliz Tracey Britten (50), yeniden anne olabilmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir tüp bebek merkezi ile görüştü. Üç çocuk ve bir torunu bulunan Britten, yapılan görüşmenin ardından iddiaya göre "Kıbrıs'a tatile gidiyorum" diyerek, tedavi amaçlı KKTC'ye gitti. Tüp bebek merkezinde eşinden alınan spermlerin yerleştirildiği Britten'in gördüğü tedavi sonucu dördüz bebek dünyaya getireceği belirlendi.
Tracey Britten'in 50 yaşında dördüz anne olacağı bilgisi İngiltere'de günün konusu oldu. İngiltere'nin en yaşlı dörtüz annesi olmaya aday olan Britten, İngiliz medyasının da manşetine çıktı. The Sun gazetesi, '50 yaşında dördüz' manşetiyle Tracey Britten'in hayatını kaleme aldı.
'KENDİMİ 50 YAŞINDA GÖRMÜYORUM'
Gazeteye konuşan Britten, "İnsanlar çocuklarım ve torunlarım olduğu için beni eleştirdi. Peki ne oldu? İlk olmayacağım ve en son olmayacağım" dedi. Kendisini 50'li yaşlında hissetmediğini belirten Britten, "İnsanlar istediklerini söyleyebilir ama ben kendimi 50 yaşında hissetmiyorum. Hikayemi bilmiyorlar" dedi. Britten, kendisini eleştirenlerin "Dört güzel bebeği gördüklerinde fikrini değiştirecekler" diye konuştu.
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