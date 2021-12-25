HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 50 yaşındaki kadın, eşiyle tekrar barışan erkek arkadaşı tarafından sokağa atıldı: Bazen onlarda yatıya kalıyordum

50 yaşındaki kadın, eşiyle tekrar barışan erkek arkadaşı tarafından sokağa atıldı: Bazen onlarda yatıya kalıyordum

25.12.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de, 50 yaşındaki kadın iddiaya göre eşiyle tekrar barışan, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından eşyaları ile sokağa atıldı. Yaşadıklarını anlatan Filiz Özdemir, "Erkek arkadaşımla 9 yıldır tanışıyoruz. 2 evliliği var. O sıralarda eşiyle kavga etmiş, eşi de evi terk etmişti. Ben de 3 ay önce erkek arkadaşımın evine yerleştim. Ben erkek arkadaşımın eşlerini tanıyorum. Bazen yatıya kalıyordum'' dedi.

50 yaşındaki kadın, eşiyle tekrar barışan erkek arkadaşı tarafından sokağa atıldı: Bazen onlarda yatıya kalıyordum

Olay, dün sabah saatlerinde Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma namazı kılmak için Hayırlıoğlu Camii'ne gelen cemaat, boş arazide eşyalarla bir kadını gördü. Kadının üşüdüğünü fark edince de durumu mahalle muhtarı İsmail Karcıoğlu'na ilettiler. Boş araziye gelen Karcıoğlu, kadının erkek arkadaşı ve onun eşi tarafından sokağa atıldığını öğrendi. Karcıoğlu, İlçe Kaymakamı Uğur Kalkan'ı durumdan haberdar etti. Olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi.

Screenshot_9

EŞYALARI DEPOYA, KENDİSİ MİSAFİRHANEYE KONULDU

İsminin Filiz Özdemir olduğu öğrenilen kadın için seferber olundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait misafirhaneye yerleştirilmek istenen Özdemir, önce eşyalarını bırakıp gitmek istemedi. İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı İsmail Karcıoğlu, Cebeci Mahallesi Muhtarı Muhammed Ayşan ve zabıta ekiplerinin ikna etmesi üzerine Özdemir, İBB'ye ait misafirhaneye götürüldü. Ev eşyaları ise Sultangazi Belediyesi'ne ait depoya konularak, muhafaza altına alındı.

Screenshot_10

"3 AY ÖNCE ERKEK ARKADAŞIMIN EVİNE YERLEŞTİM"

Yaşadıklarını anlatan Filiz Özdemir, "Erkek arkadaşımla 9 yıldır tanışıyoruz. 2 evliliği var. Ben daha önce kiradaydım. Ev sahibi evden çıkarınca, erkek arkadaşım kendilerinde kalabileceğimi söyledi. O sıralarda eşiyle kavga etmiş, eşi de evi terk etmişti. Ben de 3 ay önce erkek arkadaşımın evine yerleştim. Evin bir odasına eşyalarımı koydum. Üç ay önce evi terk eden karısıyla barıştılar ve eşi eve geri döndü. Bugün sabah da beni evden kovdular. Zor durumda olduğumu için buraya geldim. Ben erkek arkadaşımın eşlerini de tanıyorum. Evine yerleşmeden önce yine evlerine gidip, geliyordum. Bazen yatıya kalıyordum. Diğer eşi ile de tartışmıştı. O eşi de çocuklarını alarak ayrı bir eve çıkmıştı" dedi.

Screenshot_11

Screenshot_12

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadece 5-6 çeşit gıda yiyebiliyordu! Geç doktorun hayatı böyle kurtulduSadece 5-6 çeşit gıda yiyebiliyordu! Geç doktorun hayatı böyle kurtuldu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Bir ayda fiyatı 600'TL'den 2 bin TL'ye çıktıBir ayda fiyatı 600'TL'den 2 bin TL'ye çıktı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sultangazi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

Kripto para platformu Binance'a şok! Türkiye'de ilk ceza...

Kripto para platformu Binance'a şok! Türkiye'de ilk ceza...

Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye'nin ailesi konuştu

Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye'nin ailesi konuştu

Bulgarlar şaşkına döndü: Bunu beklemezdik

Bulgarlar şaşkına döndü: Bunu beklemezdik

Yılbaşında kısıtlama veya kapanma olacak mı? Açıklama geldi

Yılbaşında kısıtlama veya kapanma olacak mı? Açıklama geldi

Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar

Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Cüzdanını Meclis kürsüsünde unuttu, olay oldu!

Cüzdanını Meclis kürsüsünde unuttu, olay oldu!

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat

Görüntüler infial yaratmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Görüntüler infial yaratmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.