50 yaşından sonra tanıştığı bisikletle yarıştan yarışa koşuyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Olcay Mutlu (60), 50 yaşından sonra tanıştığı bisikletiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Tour of Antalya Poweredby Akra yarışına katılarak kendi kategorisinde birinci oldu ve 2 madalya kazandı.

Bisikletle 50 yaşından sonra tanışan Olcay Mutlu (60), Konya’da özel bir şirketten emekli olduktan sonra Alanya’ya yerleşti. Burada emekliliğini yaşayan Mutlu, kendisine hedef belirlediği ‘Arabadan in, bisiklete bin’ sloganıyla gençlere taş çıkarttı. Sağlıklı yaşamanın yollarını seçen Mutlu, günlük hayatında bisikleti kullanmayı ihmal etmezken, son olarak Dünya Bisiklet Birliği (UCI) Avrupa Turları takviminin 2.2 kategorisinde yer alan Tour of Antalya Powered by Akra yarışına da katılarak 2 madalyanın sahibi oldu.

“Çok güzel bir yarış oldu”

50 yaşından sonra tekrar bisiklete bindiğini aktaran Olcay Mutlu, "Önce katılayım mı, katılmayalım mı arasında tereddütte kaldım ve sonrasında yarışmaya katıldım. Çünkü bisiklet kullanıyorum ama birde yarışlara katılarak o heyecanı yaşamak istedim. Yarışmaya katıldım ve kategorimde 61 kilometrede pedal çevirdim. Çok güzel bir yarış oldu, yarışı bitirme ve birincilik madalyasının sahibi oldum” dedi.