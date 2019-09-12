HABER

50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 16:39 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde yaklaşık 50 bıçak darbesiyle öldürülen Tülin Beygirci'nin (48) katil zanlısının, Denizli'de üniversite öğrencisi olan oğlu Berke Karasu (26) olduğu ortaya çıktı.

50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı

Berktuğ ÖNCÜ- Feyzi SARIKAYA/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde yaklaşık 50 bıçak darbesiyle öldürülen Tülin Beygirci'nin (48) katil zanlısının, Denizli'de üniversite öğrencisi olan oğlu Berke Karasu (26) olduğu ortaya çıktı. Karasu’nun, soruşturmada hedef şaşırtmak için dolabın kapağına 'Mahallenin de onuru var' şeklinde not bıraktığı belirlendi.
Olay, dün öğle saatlerinde, Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Tülin Beygirci, çalıştığı fabrikaya gitmeyince mesai arkadaşları merak edip, telefonla aradı. Beygirci aramalara cevap vermeyince, eve kontrol etmesi için servis şoförü gönderildi. Şoför, kapıyı çaldı, ancak açan olmadı. Bunun üzerine polise haber verdi. Gelen polis ekibi, Bursa Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan izin ile kapıyı kırıp içeri girdiğinde Tülin Beygirci'yi, yerde kanlar içinde yatarken buldu. Yapılan kontrolde, Beygirci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Vücudunda yaklaşık 50 bıçak darbesi saptanan Tülin Beygirci'nin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
CİNAYET ZANLISI, 26 YAŞINDAKİ OĞLU ÇIKTI
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Bursa Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, Tülin Beygirci'nin komşularının ifadesine başvurdu. Yapılan araştırmada, eve en sık giren kişinin, Denizli'de üniversite öğrencisi olan ve yaz tatili boyunca annesiyle kalan, okulların açılmasıyla da geri dönen Beygirci'nin oğlu Berke Karasu olduğu belirlendi. Berke Karasu'nun, olaydan bir gün önce Denizli'den Bursa'ya geldiği ve aynı akşam geri döndüğü tespit edildi.
POLİS CENAZEYİ ALMASI İÇİN ÇAĞIRDI, TERMİNALDE GÖZALTINA ALDI
Polis, Berke Karasu'ya telefonla ulaşıp, annesinin öldürüldüğünü belirterek, Adli Tıp Kurumu'na gelip, cenazesini almasını söyledi. Otobüsle ilçeye gelen Karasu, Gemlik Terminali'nde gözaltına alındı. Emniyette çapraz sorguya alınan Karasu, cinayeti işlediğini itiraf etti.
HEDEF ŞAŞIRTMAK İÇİN NOT BIRAKMIŞ
Berke Karasu'nun çocukluğundan beri psikolojik tedavi gördüğü, anne ile babasının ayrı olduğu ve maddi nedenlerden dolayı annesi Tülin Beygirci ile sık sık kavga ettiği belirlendi. Karasu, ilk ifadesinde cinayeti neden işlediğini ise bilmediğini söyledi.
Karasu'nun, cinayeti, komşuların işlemiş gibi göstermek için yatak odasındaki dolabın kapağına 'Mahallenin de onuru var' şeklinde not bırakarak hedef şaşırtmaya çalıştığı belirtildi.
'GURURUM, DÜNYAM, SENİ ÇOK SEVİYORUM'
Tülin Beygirci'nin sosyal medya hesabında, 30 Temmuz'da yaptığı paylaşım dikkat çekti. Oğlu Berke Karasu ile birlikte fotoğrafını paylaşan Tülin Beygirci, ''Canım oğlum, ben senin aldığın kararları her zaman destekledim. İyi ki evladım sensin, iyi ki senin kadar değerli bir evladın annesi benim. Artık kendi kanatlarınla uçma vakti. Gururum, dünyam, seni çok seviyorum' notunu paylaştığı görüldü.
Karasu'nun emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı

Okul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediyeOkul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediye
Mardin’de 12 bin 74 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiMardin’de 12 bin 74 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Karabük'teki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklamaKarabük'teki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.