50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı (2)

ANNESİNİN KANIYLA NOT YAZMIŞ

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yalnız yaşayan annesi Tülin Beygirci'yi 50 bıçak darbesiyle öldüren Berke Karasu'nun, hedef şaşırtmak için yatak odasındaki dolabın üzerine yazdığı 'Mahallenin de onuru var' şeklindeki notu ortaya çıktı. Berke Karasu'nun, bu notu annesinin kanıyla yazdığı belirlendi. Karasu'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Oğlu tarafından öldürülen Tülin Beygirci, Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Sahil Camii'nde ikindi namazının ardından Gemlik mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Beygirci'nin yakınları ve iş arkadaşları katılırken annesi Türkan Kurt, taziyeleri kabul etti.

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