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50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 23:10 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yalnız yaşayan annesi Tülin Beygirci'yi, 50 bıçak darbesiyle öldüren Berke Karasu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı (4)

TUTUKLANDI
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yalnız yaşayan annesi Tülin Beygirci'yi, 50 bıçak darbesiyle öldüren Berke Karasu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı (4)50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı (4)

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