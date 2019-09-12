50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı (4)

TUTUKLANDI\nBursa'n\u0131n Gemlik il\u00e7esinde, yaln\u0131z ya\u015fayan annesi T\u00fclin Beygirci'yi, 50 b\u0131\u00e7ak darbesiyle \u00f6ld\u00fcren Berke Karasu, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131.\nFOTO\u011eRAFLI\nPARTNER Yar\u0131m saat y\u00fcz\u00fcn\u00fczde bekletin, sonuca inanamayacaks\u0131n\u0131z! Beylikd\u00fcz\u00fc\u2019nde l\u00fcks sitede hem\u015ferinin \u015f\u00fcpheli \u00f6l\u00fcm\u00fcBursa\u2019da u\u00e7urumdan yuvarlanan motosiklet s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc hayat\u0131n\u0131 kaybetti
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