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50 yıl önce evlenen çift ikinci kez dünya evine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 10:33 | Son Güncelleme

Sakarya’da 50 yıl önce evlenen Şefika ve Naci Turnuk çifti evliliklerini tazeleyerek ikinci kez dünya evine girdi.

Sakarya’da 50 yıl önce evlenen Şefika ve Naci Turnuk çifti evliliklerini tazeleyerek ikinci kez dünya evine girdi. Şefika Turnuk, “Saygı olduktan sonra sevgi arkasından koşarak gelir” dedi.
Sakarya’da 50 yıl önce evlenen Şefika ve Naci Turnuk çifti evliliklerini tazelemek için tekrardan evlendi. Ülkede yaşanan kadına şiddetin son bulması ve gençlere örnek teşkil etmesi için yola çıkan çift, gençlere de öğütler vermeyi unutmadı.
70 yaşındaki Şefika Turnuk yaptığı açıklamada, “Mutluluk çok güzel bir şey. Aza kanaat getirerek mutlu olunuyor tabii ki. Elindekilerle mutlu olmayı bilmeli insan. Dünümü yaşadım ama takılmadım. Bugünümü yaşıyorum en güzel şekilde. Ama dünümü de hiç unutmuyorum yarınımı düşünüyorum. Türkiye’de yaşanan kadına şiddet olaylarına çok üzülüyoruz. Ömrümü tamamlayana kadar mutlu olmaya çalışsın insanlar. Türkiye’nin çok ihtiyacı var buna. Buradan gençlere uyarılarda bulunmak istiyorum. Saygılı olmalarını, birbirlerini saygı ve sevgi çerçevesinde saymalarını istiyorum. Düğüne saklasınlar bazı şeyleri daha heyecanlı daha coşkulu oluyor. Bilhassa kızlarımıza sesleniyorum. Anneliklerini düşünsünler. Çocuklarına örnek bir anne olsunlar. Saygı olduktan sonra sevgi arkasından koşarak gelir” dedi.

"Mutlu yıllarımızı tekrarlamak istedik"
Naci Turnuk ise, “Çok mutlu yıllarımız geçti. Mutlu yıllarımızı tekrarlamak istedik. Sanki yeni düğün yapıyormuş gibi tekrarlayacağız. Eşimden her zaman memnun oldum. Gençlerimize bende uyarılarda bulunmak istiyorum. Terbiyeli ve akıllı olsunlar. Saygılı olsunlar. Birbirlerini severek evlensinler” diye konuştu.

50 yıl önce evlenen çift ikinci kez dünya evine girdi

50 yıl önce evlenen çift ikinci kez dünya evine girdi

50 yıl önce evlenen çift ikinci kez dünya evine girdi

50 yıl önce evlenen çift ikinci kez dünya evine girdi

50 yıl önce evlenen çift ikinci kez dünya evine girdi

50 yıl önce evlenen çift ikinci kez dünya evine girdi

50 yıl önce evlenen çift ikinci kez dünya evine girdi

50 yıl önce evlenen çift ikinci kez dünya evine girdi

50 yıl önce evlenen çift ikinci kez dünya evine girdi

50 yıl önce evlenen çift ikinci kez dünya evine girdi

50 yıl önce evlenen çift ikinci kez dünya evine girdi

50 yıl önce evlenen çift ikinci kez dünya evine girdi

50 yıl önce evlenen çift ikinci kez dünya evine girdi
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