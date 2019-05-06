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50 yıl sonra aynı okulun önünde yeniden kep attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 15:07 | Son Güncelleme

Lüleburgaz Lisesinde her yıl geleneksel olarak kutlanan Ayran Günü Etkinlikleri, okul bahçesinde gerçekleşti.

50 yıl sonra aynı okulun önünde yeniden kep attılar

Lüleburgaz Lisesinde her yıl geleneksel olarak kutlanan Ayran Günü Etkinlikleri, okul bahçesinde gerçekleşti. Ayran günü etkinliğinde 1969 mezunları mezuniyet kıyafeti giyerek yeninden kep attı.
Okulun Edebiyat Öğretmeni Dilek Önder’in sunumuyla gerçekleşen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Lüleburgaz Lisesi Müdürü İsmail Yener’in konuşmasının ardından Lüleburgaz Lisesinin ilk mezunlarından Mehmet Ali Karakoç, duygu ve düşüncelerini aktardı. Lüleburgaz Lisesinin 9.sınıf öğrencisi Miray Yüksekdağ’ın konuşmasının ardından ise Lüleburgaz Lisesinin Anadolu Lisesi olarak mezun verdiği ilk öğrencilerinden Embiye Özkan konuştu.
Program Lüleburgaz’ın yerel şairi Bektaş Yavuz’un Lüleburgaz Lisesi için yazdığı şiiri okumasıyla devam etti. Daha sonra Lüleburgaz Lisesinin 50. yıl mezunlarını temsilen Necmi Duran bir konuşma yaptı.
Duran konuşmasında, "Bizler çok şanslıyız ki mezuniyetimizin 50. yılına eriştik. Bu konuşmayı yapmakta bana nasip olduğu için çok mutluyum. Mezuniyetimizin 50. yıl dönümünün kıymetini bilelim. Bu bir şölendir. Değerli arkadaşlarım darısı sağlık ve afiyet içinde gençlerimizin başına. Birbirinden değerli her birinin ayrı ayrı izlerini taşıdığımız bütün öğretmenlerimizi şükranla anıyoruz. Ebediyete intikal etmiş öğretmenlere ve arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, hasta olan arkadaşlarımıza da şifa diliyorum. Bugün mutlu günümüzün gerçekleşmesinde emeği geçen başta okul müdürümüz ve mesai arkadaşlarına, Gürel Balkan beye şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür eder, hepinizi kucak dolusu sevgi ile selamlarım” ifadelerini kullandı.

50 yıl sonra aynı yerde kep attılar
Necmi Duran konuşmasının ardından okulun mezuniyet kütüğüne 50. yıl mezunları adına plaket çaktı. 50. yıl mezunlarına, mezuniyetleri anısına düzenlenen belgelerin verilmesi ve kep atma töreninin ardından okulun müzik öğretmeni Onur Şenel yönetiminde düzenlenen müzik dinletisiyle etkinlikler sona erdi.
Etkinliklerin ardından pilav-ayran ikramında bulunuldu.

50 yıl sonra aynı okulun önünde yeniden kep attılar

50 yıl sonra aynı okulun önünde yeniden kep attılar

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