50 yıl sonra öğrenciler öğretmenleriyle buluştu

Pütürge Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu öğrencileri, 50 yıl sonra öğretmenleriyle buluştu. Buluşmada öğretmenler ve öğrenciler duygusal anlar yaşandı. Buluşmada, hatıra fotoğrafı da çektirildi.

Pütürge Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu öğrencileri 50 yıl sonra öğretmenleriyle bir araya geldi. Fatih Cankurtaran Öğretmenevinde buluşan öğretmenler ve öğrenciler geçmişi yad ederek duygulu anlar yaşadı. Bazı öğrenciler ise çok sevdikleri öğretmenlerinin hayatını kaybetmesinden dolayı gözyaşı döktü. Öğrenciler birbirleriyle sohbet ederek anılarını tazelediler. Duygusal anların yaşandığı buluşmada öğrenciler hatıra fotoğrafı çekildi.

“50 yıl sonra bir araya gelmenin mutluluğunu kelimelerle ifade edemiyorum”

Öğrenci ve öğretmenleri bir araya getiren Musa Erbay, “Öğretmenlerimiz bizlere gerçekten anne-baba şefkati göstererek, kendi evlatlarından önde tutarak bizlere merhametleriyle bugün kendi ayakları üzerinde durmayı öğrettiler. İdealist bir eğitim sistemiyle gerçekten bizleri iyi yetiştirdiler. Arkadaşlarım ve öğretmenlerimle bir araya geliyorum. Gözyaşları sel gibi aktı. 50 yıl sonra bir araya gelmenin mutluluğunu kelimelerle ifade edemiyorum” diye konuştu.

Öğrencilerini görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden sınıf öğretmeni Meral Özkan, “Öğrencilerimi çok iyi gördüm. Aynı zamanda gelip biz ziyaret etmeleri ve bu organizasyonu gerçekleştirmeleri bizi çok mutlu etti. İnşallah birlikte yine bir araya gelip bu mutluluğu yaşarız. 1-2 saat önce görünce çok duygulandım. Aramızda olmayan öğrenci ve öğretmenlerimiz var. Çok güzel bir gündü” ifadelerini kullandı.