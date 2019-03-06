HABER

50 yılda biriktirdiği 150 bin eserle kütüphane kurmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

İzmirli Ümit Yazıcı, 50 yıldan bu yana topladığı; aralarında Osmanlıca yazma eserlerin de bulunduğu 150 bin kitap, dergi, gazeteyi kütüphanede insanlarla buluşturmak istiyor - Yazıcı: - "En büyük isteğim, kitaplarımın kütüphanede yerini alması. Şu anda çok büyük bir bölümünü bir depoda muhafaza ediyorum" - "Bazılarını cebimdeki son parayla aldım. Bir tarihte Kemalpaşa'dan bir yazma eser almıştım. Bütün paramı verdim. Adamdan sonra yol parasını istedim. Benim parasız olduğuma inanmadı, vermedi. Kemalpaşa'dan Fahrettin Altay'daki evime kadar 3,5 saat yürümek zorunda kaldım"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - İzmir'de yaşayan Ümit Yazıcı, 50 yıldır biriktirdiği ve içinde orijinal yazma eserlerin de bulunduğu 150 bin eseri kütüphanede sergilemek istiyor.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu ses sanatçısı ve araştırmacı yazar Ümit Yazıcı, kitap sevgisiyle dikkati çekiyor.

Babasının teşvikiyle 10 yaşındayken ilk kitabı "Kolera"yı satın alan Yazıcı'nın, o tarihten bu yana yazılı eserlere ilgisi arttı. Çalışmaya başladığı yıllarda maaşının neredeyse üçte ikisini kitaplara harcayan Yazıcı, "kaçırılmayacak" dediği eserler için borca girdi.

Sayısı 150 bine ulaşan kitap, dergi, gazete ve yazma eseri Karabağlar ilçesinde 50 metrekarelik bir depoda ve evinin bir bölümünde muhafaza eden Yazıcı, eserleri, içerisinde Türk musikisi müzesinin de olacağı, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir kütüphanede sergilemeyi hedefliyor.

Yazıcı'nın arşivinde Türk edebiyatının mihenk taşlarının yanı sıra Osmanlıca kitap, dergi ve gazeteler de bulunuyor.

- "Bazılarını cebimdeki son parayla aldım"

Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitapların, ömrünün her döneminde başrolde olduğunu söyledi.

Kitap ticaretini hiç düşünmediğini vurgulayan Yazıcı, "Bunlar benim çocuklarım gibi. Hoşuma giden kitap varsa kaç lira sormadan alırım. Bazılarını cebimdeki son parayla aldım. Bir tarihte Kemalpaşa'dan bir yazma eser almıştım. Bütün paramı verdim. Adamdan sonra yol parasını istedim. Benim parasız olduğuma inanmadı, vermedi. Kemalpaşa'dan Fahrettin Altay'daki evime kadar 3,5 saat yürümek zorunda kaldım." dedi.

Yazıcı, 50 yılda 150 bin kitap, dergi ve yazmaya ulaştıktan sonra kütüphane kurma çabası içerisine girdiğini; İzmir'deki birkaç belediye ile görüştüğünü ancak sonuç alamadığını ifade etti.

Yarım asırdır biriktirdiği kitaplara insanların rahatlıkla ulaşabilmesini istediğini vurgulayan Yazıcı, "En büyük isteğim kitaplarımın kütüphanede yerini alması. Şu anda çok büyük bir bölümünü bir depoda muhafaza ediyorum. Burada herhangi bir vakfa verebilirim. Kütüphanenin içerisinde Türk musikisi müzesinin de olmasını arzu ediyorum. Kütüphanenin İzmir'in dışında olmasını pek istemiyorum. Çünkü benim kitaplarla haşır neşir olmam lazım." diye konuştu.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
225 bin lirasını gasp edip araçlarında sürüklediler225 bin lirasını gasp edip araçlarında sürüklediler
‘Bağırsak Hastalıkları Hasta Okulu’‘Bağırsak Hastalıkları Hasta Okulu’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arşiv dergi kütüphane Osmanlıca Ümit Yazıcı Yazma eser

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çatılardan düşen kar ve buz kütleleri 10 araca zarar verdi

Çatılardan düşen kar ve buz kütleleri 10 araca zarar verdi

Taksim'de korkutan görüntü! 3 kişi zor taşıdı

Taksim'de korkutan görüntü! 3 kişi zor taşıdı

İstanbul'da korkunç kaza! Çarptığı kadınla birlikte bahçeye uçtu

İstanbul'da korkunç kaza! Çarptığı kadınla birlikte bahçeye uçtu

BBP'li adayı gören şaşkınlığını gizleyemiyor! Seçim aracını kendisi kullanıyor

BBP'li adayı orada gören şaşkınlığını gizleyemiyor!

Süleyman Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek kritik operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Günlük burç yorumları 6 Mart Çarşamba (Mart ayı burç yorumları)

Balık burcundaki Ay, burçları nasıl etkiliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.