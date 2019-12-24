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50 yıldır bıyıklarını kesmiyor, fötr şapkasını da sadece yatarken çıkarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 10:27 | Son Güncelleme

50 yıldır bıyıklarını kesmiyor, fötr şapkasını da sadece yatarken çıkarıyor   Karaman'ın Ermenek ilçesinde çiftçi Mehmet Etci (69), 50 yıldır fötr şapkasız dışarı çıkmıyor, bıyıklarını da kesmiyor.

50 yıldır bıyıklarını kesmiyor, fötr şapkasını da sadece yatarken çıkarıyor

Karaman'ın Ermenek ilçesinde çiftçi Mehmet Etci (69), 50 yıldır fötr şapkasız dışarı çıkmıyor, bıyıklarını da kesmiyor. Çevresinde 'pala bıyıklı fötrlü Mehmet' olarak tanınan Etci, Babam fötr şapkalıydı. Ondan esinlenerek 50 yıldır fötr şapka takıyorum. Yine 50 yıldır da bıyıklarımı kesmiyorum, çene hizasından kısaltıyorum. Fötr şapka takmadan da dışarı çıkmıyorum. Hatta evde bile sadece yatarken fötr şapkamı çıkartıyorum dedi.
Ermenek ilçesi Akçamescit Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası Mehmet Etci, başından çıkarmadığı fötr şapkası ve bıyıklarıyla dikkat çekiyor. 50 yıldır fötr şapka taktığını ve bıyıklarını kesmediğini belirten Mehmet Etci, Rahmetli babam Ahmet Etci, fötr şapka takardı. Ben de ondan esinlenerek 50 yıldır fötr şapka takıyorum. Dışarıya fötr şapkasız çıkmadığım gibi, evde de yine fötr şapkayla oturuyorum. Sadece yatarken çıkarıyorum. Yine 50 yıldır da bıyıklarımı kesmiyorum. Çene hizasından kısaltıyorum. Bıyıklarım ve fötr şapkamdan memnunun. Çevremde de beni 'pala bıyıklı fötrlü Mehmet' olarak bilirler.
Doğal bir yaşam sürdürdüğünü ifade eden Etci, Olduğum gibi görünmeyi seviyorum. İlerleyen yaşıma rağmen halen küçükbaş hayvanlarını kendim dağın eteklerinde otlatıyorum dedi.
Akçamescit Mahalle Muhtarı Musa Küççük de Mehmet Etci'yi hep fötr şapkası ve pala bıyıklarıyla tanıdığını söyledi. Küççük, Mehmet Amcamız, bizim mahallemizde oturuyor. Yaklaşık 35- 40 yıldır kendisini tanıyorum. Hep fötr şapkalı ve pala bıyıklıdır. Herkesin sevgisi kazanmış bir kişidir. Mahalleli hep 'Fötrlü Amca' diye hitap eder ifadelerini kullandı.
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