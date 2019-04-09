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50 yıldır uzattığı bıyıkları 1,5 metreyi geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 10:14 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Horasan ilçesinde berberlik yapan, 50 yıldır bıyıklarını uzatan, 'Horasanlı Pala' lakaplı Hacı Muhammet Kırbaç (75), 1,5 metreden uzun bıyıklarıyla görenlerin ilgi odağı oluyor.

50 yıldır uzattığı bıyıkları 1,5 metreyi geçti

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'un Horasan ilçesinde berberlik yapan, 50 yıldır bıyıklarını uzatan, 'Horasanlı Pala' lakaplı Hacı Muhammet Kırbaç (75), 1,5 metreden uzun bıyıklarıyla görenlerin ilgi odağı oluyor.
Horasan'da, oğluyla birlikte berberlik yapan, 5 çocuk ve 36 torun sahibi Hacı Muhammet Kırbaç, ilçeye gelip, kendisini görenlerin dikkatini çekiyor. Şu an 1,5 metreyi geçen bıyıklarını yıllardır uzatan 'Horasanlı Pala' lakaplı Hacı Muhammet Kırbaç, düzenli olarak bakım yaptığını söyledi. Bıyık uzatmaya 25 yaşında başladığını anlatan Kırbaç, 'Türkiye Bıyık Şampiyonluğu' olduğunu dile getirdi. Kaybettiği eşinin bıyıklarına olan sevgisini bildiği için asla kesmeyi düşünmediğini dile getiren Kırbaç, "Belli aralıklarla bitki karışımları kullanarak, dökülmemesini, canlı ve parlak olmalarını sağlıyorum. Mesleğim berberlik olmasaydı bıyığın bakım masraflarının altından kalkamazdım. Tabi bazı özel ilaçlar da var kendimin hazırladığı. Onun sırrını kimseye vermem; çünkü rakiplerim var. Bıyıklarımı ölene kadar kesmeyi düşünmüyorum. Bu da benim servetim; çünkü bıyıklarım sayesinde ünlü oldum. Herkes ilgi gösteriyor ve gelip fotoğraf çektirmek istiyor. İş yerim hemen ana yol üzerinde. Erzurum'dan Kars'a, Ağrı'ya, Van'a gidenler gelip, benimle fotoğraf çektiriyor. Bunu parayla yapamazdım" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

50 yıldır uzattığı bıyıkları 1,5 metreyi geçti50 yıldır uzattığı bıyıkları 1,5 metreyi geçti50 yıldır uzattığı bıyıkları 1,5 metreyi geçti50 yıldır uzattığı bıyıkları 1,5 metreyi geçti

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