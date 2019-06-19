HABER

50 yıllık eşini öldüren koca: Keşke o beni öldürseydi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 09:33 | Son Güncelleme

BURSA'da, 50 yıllık eşi Fatma Korur'u (66) boğazını bıçakla keserek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Kasım Korur (80), iyi hal indirimiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

50 yıllık eşini öldüren koca: Keşke o beni öldürseydi

Halil ÖZÇOBAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, 50 yıllık eşi Fatma Korur'u (66) boğazını bıçakla keserek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Kasım Korur (80), iyi hal indirimiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Son sözünde "Keşke beni o öldürseydi" diyen Korur, kararı duyunca, "Adalet ne derse boynum kıldan ince" dedi.
Olay, geçen yıl Aralık ayında Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde meydana geldi. Kasım Korur ile 50 yıllık eşi Fatma Korur, tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Kasım Korur, 2 çocuğunun annesini, boğazını bıçakla keserek öldürdü. Ardından da Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne giderek, eşini öldürdüğünü ve cesedin evde olduğunu söyledi. Bunun üzerine eve gelen polis ekipleri, Fatma Korur'un cansız bedenini buldu. Kazım Korur, tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Kasım Korur'un tutuklu olarak 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında eski savunmalarını tekrarlayan Korur, ağlayarak, “Hakim bey 80 yaşında, şeker hastası biriyim. Olay günü eşim, sohbete gideceğini söyledi. Kime gideceksin diye sorduğumda '6 aydır gidiyorum, senin ruhun bile duymuyor, söylemiyorum işte' deyince sinirlendim. Kendime geldiğimde karımı, kanlar içinde yatarken gördüm. Onu isteyerek öldürmedim. Zaten durumun farkına vardığımda gidip, polise teslim oldum. Tasarlayarak yapmadım" diye konuştu. Son sözü sorulduğunda da "Çok pişmanım, keşke o beni öldürseydi" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından da cezayı, iyi hal indirimiyle 20 yıla indirdi. Oy çokluğuyla alınan karar üzerine Kasım Korur, "Adalet ne derse boynum kıldan incedir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

50 yıllık eşini öldüren koca: Keşke o beni öldürseydi50 yıllık eşini öldüren koca: Keşke o beni öldürseydi50 yıllık eşini öldüren koca: Keşke o beni öldürseydi

PARTNER'Selfie çekmeden duramadım' Düşündüren tuhaf tuvalet aynaları'Selfie çekmeden duramadım' Düşündüren tuhaf tuvalet aynaları
Trabzon’un Araklı ilçesindeki selTrabzon’un Araklı ilçesindeki sel
İş yerinden hırsızlık yapan karı koca yakalandıİş yerinden hırsızlık yapan karı koca yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

İsmail Küçükkaya'dan Binali Yıldırım'a yanıt

İsmail Küçükkaya'dan Binali Yıldırım'a yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.