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50 yıllık evli çifte Sevgililer Günü jesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 17:15 | Son Güncelleme

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Avcılar’da gerçekleşen yürüyüş sırasında okul harçlığını çıkarmak için çiçek satan 2 küçük kızın isteğini kırmayarak bütün çiçeklerini satın aldı. Ulusoy, gül dağıttığı sırada gördüğü ve yaklaşık 50 yıldır evli olduklarını öğrendiği çifte Sevgililer Günü’nde gül hediye ederek jest yaptı.
AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde vatandaşları unutmadı. Merkez Mahallesi’nde organize edilen bir yürüyüşte Başkan Adayı Ulusoy, genç, yaşlı, kadın, erkek ve çocuklara yüzlerce gül ve karanfil hediye etti. Ulusoy’a yürüyüşü sırasında AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan ve ilçe teşkilatı mensupları da eşlik etti. Ellerinde taşıdığı dövizlerle vatandaşlar hep birlikte günün anlam ve önemine dikkat çekmek için yürüdü. Başkan Adayı Ulusoy, yürüyüşü sırasında yaklaşık 50 yıllık evli bir çiftle karşılaştı. Yaşlı çifte iyi dileklerde bulunan Ulusoy, verdiği gülle yaşlı çiftin Sevgililer Günü’nü kutladı, o anlar ise renkli görüntüler oluşturdu. Ulusoy, yaşlı çiftle yakından ilgilenirken ikiliyle bir süre sohbet etti.

“Avcılar sana sevdalıyız büyük bir coşkuyla"
Yürüyüşle ilgili açıklamada bulunan Ulusoy, “Sevdamız Avcılar ile buluşmaya adım adım yaklaşıyoruz. Sevdamız Avcılar diyoruz. Bütün teşkilatımız ile bütün vatandaşlarımız ile Avcılar’ın kıymetli hanımefendileri ile beyefendileri ve gençleri çocukları ile bir aradayız. Bizimkisi bir aşk hikayesi, 20 yıldır özlenilen hizmetlere kavuşma hikayesi. 20 yıldır beklenilen Avcılar’a kavuşma hikayesi. Avcılar sana sevdalıyız büyük bir coşkuyla. Büyük bir özlemle hasretle geliyoruz. Gözün aydın Avcılar diyorum” dedi.
Ulusoy’un açıklamalarından sonra AK Parti İlçe Başkanı Kararslan da 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Avcılar halkı ile birlikte olmanın mutluluğunu ifade etti.

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