50 yıllık tek aile iktidarı: Diktatör gibi hissetmiyorum

Eski sömürge olan Togo, bağımsızlığı kazandığından bu yana 50 yıldan uzun bir süredir tek bir aile tarafından yönetiliyor.

Yaklaşık 8 milyonluk bir nüfusa sahip olan Batı Afrika ülkesi Togo’da üç dönemdir devlet başkanlığı görevini yürüten Faure Gnassingbe, cumartesi günü gerçekleştirilecek seçimlerde, yapılan anayasa değişikliği sayesinde bir kez daha aday oldu.

Bu değişikliğe dair tepkilerin yanı sıra muhalefete yönelik baskılar ve seçimlerin adil olmayan bir ortamda düzenleneceği endişelerinin gölgesinde AFP haber ajansına ve Le Monde gazetesine ortak bir röportaj veren Gnassingbe, oldukça ‘pembe bir tablo’ çizdi.

Bu tarz suçlamaların ‘gerçekten ziyade kazanılan ünden’ kaynaklandığını savunan Gnassingbe, “Bazen bu açıklamalar ve fikirler abartılıyor, her halükarda bir diktatör gibi hissetmiyorum” dedi.

50 YILLIK 'TEK AİLE' İKTİDARI

Togo, yaklaşık 50 yıldır tek bir aile tarafından yönetiliyor.

Eski Fransız sömürgesi olan ve bağımsızlığını 1960'ta kazanan ülkede Gnassingbe Eyadema, 1967'de yaptığı darbeyle iktidarı ele geçirdi. Eyadema, tek partili yönetimle muhalefet olmadan uzun süre ülkeyi yönetti.