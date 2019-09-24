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50 yıllık yolu kapatan arazi sahibi Benim en doğal hakkım

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 15:40 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, geçtiğimiz günlerde vatandaşların 50 yıldır kullandığı yolun özel mülk nedeniyle kapatılmasının ardından arazi sahibi Hasan Solaklı (38), yolun geçtiği bölgenin tapulu alanına girdiğini söyleyerek, "Bu en doğal hakkım" dedi.

Mustafa ERCAN-Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde, geçtiğimiz günlerde vatandaşların 50 yıldır kullandığı yolun özel mülk nedeniyle kapatılmasının ardından arazi sahibi Hasan Solaklı (38), yolun geçtiği bölgenin tapulu alanına girdiğini söyleyerek, "Bu en doğal hakkım" dedi.

Geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Tömük Güney Mahallesi'nde 4 metre genişliğinde ve 300 metre uzunluğunda yolun 'Özel Mülkiyettir' tabelasıyla kapatılıp, içerisine de fidan dikilmesinin ardından mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine Erdemli Kaymakamlığı Kadastro Müdürlüğü yetkilileri tarafından bölgede inceleme yapıldı.

TUTANAK TUTULDU

Kadastro memurları tarafından yapılan ölçüm ve incelemenin ardından, yer sahipleri ile görüşülüp, tutanak tutuldu. Mahalle sakinleri yolun bir an önce açılmasını isterken, yer sahipleri ise, "Yolun hakkaniyetle açılıp, tek taraflı olarak bizim tarladan geçilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

'YOLUN TAPUSU BİZDE'

Kapatılan yolun tarlasının içerisinde olduğunu söyleyen yer sahiplerinden Hasan Solaklı, "Bu yol bizim tapulu tarlamızın içinden geçiyor. Tapumuzun arsası 8 bin 815 metre olarak yazılmaktadır. Tapumuzun içerisinde bu yola toplam 3 bin metresi gidiyor. Tapumuzun içerisinden bu kadar yol geçtiği için arsamızı satamıyoruz. Bu yolun tamamı bizim tapumuzun içinde. 3 bin metre arsa bir ailenin geçim kaynağıdır. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Tapu bizim, tarla bizim onun için yolu kapatıyoruz. Bizim isteğimiz bu yolun tamamının kapatılması değil. Bizim isteğimiz karşı taraftaki arsa sahibinden de bizim tarlamızdan da hakkaniyetli bir şekilde yol payı ayrılıp yolun yeniden açılmasıdır. Onun için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz" dedi.

Öte yandan, mahalle sakinleri ise sorunun çözüme kavuşturulup bir an önce yollarının açılmasını istiyor.

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