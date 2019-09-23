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50 yıllık yorgan ustası teknolojiye direniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 50 yıldır yorgan diken 65 yaşındaki İsmail Koçver, fabrikasyon üretimin yaygınlaşmasına rağmen hazırladığı motiflerle teknolojiye direnmeye çalışıyor - Yorgan ustası İsmail Koçver: - "Eskiye göre işlerimiz çok azaldı, mesleğimiz bitmeye doğru gidiyor. Bizler yorgancılığın son ustalarıyız. Eskisi gibi artık çırak da bulamıyoruz"

Sakarya'da, yok olmaya yüz tutan el sanatlarından yorgancılığın temsilcilerinden İsmail Koçver, fabrikasyon üretimin yaygınlaşması nedeniyle azalan talebe rağmen el işçiliğiyle üretime devam ediyor.

Karasu ilçesinde 50 yıldır yorgan diken Koçver, hazırladığı motiflerle teknolojiye direniyor.

İsmail Koçver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1969'dan beri bu mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Günümüzde hazır yorganların el yapımı yorganlardan daha fazla rağbet gördüğünü belirten Koçver, "Eskiye göre işlerimiz çok azaldı, mesleğimiz bitmeye doğru gidiyor. Bizler yorgancılığın son ustalarıyız. Eskisi gibi artık çırak da bulamıyoruz. Bizim yaptığımız işler pamuk olduğu için gerçekten sağlık açısından çok sağlıklı. Hazır yorganlar naylon ve silikon maddelerden yapılıyor, bu çok da sağlıklı bir malzeme değil. Önceden burada 6 kişi çalışıyorduk ama şimdi tek başıma kaldım ve bu mesleği sürdürmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Yorgan diktiren müşteri Rıdvan Kır da yıllardır sağlık açısından yün yorgan ve yatak kullandığını söyledi.

El dikimi yün yorganların sağlık açısından daha iyi olduğunu dile getiren Kır, "Sipariş verdiğimiz yorgan fabrika yorganından biraz pahalı ama sağlık açısından silikon yorgandan iyidir. Yatağımızı yorganımızı buradan alıyoruz ve diktiriyoruz. Bu meslek de bitiyor artık çünkü çırak bulamıyorlar ve bu mesleği yürütecek kimse de kalmıyor onun için bu meslek de yavaş yavaş bitmek üzere. Her şey fabrikasyon oldu, onun için el yapımına da pek rağbet olmuyor." dedi.

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