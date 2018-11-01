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500 bin lira kül oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 08:06 | Son Güncelleme

Karaman’da hububat ve bakliyat satışı yapan bir dükkanda çıkan yangında 90 ton çekirdek ile 12 ton nohut telef olurken iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangından dolayı yaklaşık 500 bin lira maddi hasar oluştu.

Yangın, gece saat 02.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi’ndeki Hasan Özkaymak Buğday Pazarı’nda meydana geldi.

Yangında 90 ton çekirdek ile 12 ton nohut telef oldu

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Alınan bilgiye göre, iş yerinden alevlerin yükseldiğini gören bir vatandaş durumu itfaiye ve polise bildirdi.
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Olay yerine gelen itfaiye alev topuna dönen dükkanı müdahale etti.
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Yangın itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu bitişikte bulunan diğer dükkanlara sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı.
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Yangında dükkan tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, içerisinde bulunan 90 ton çekirdek ile 12 ton nohutta telef oldu.
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Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemezken, maddi hasarın yaklaşık 500 bin lira olduğu belirtildi.
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Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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yangın Karaman

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
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