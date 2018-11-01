500 bin lira kül oldu!

Yangın, gece saat 02.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi’ndeki Hasan Özkaymak Buğday Pazarı’nda meydana geldi.
Yangında 90 ton çekirdek ile 12 ton nohut telef oldu
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Alınan bilgiye göre, iş yerinden alevlerin yükseldiğini gören bir vatandaş durumu itfaiye ve polise bildirdi.
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Olay yerine gelen itfaiye alev topuna dönen dükkanı müdahale etti.
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Yangın itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu bitişikte bulunan diğer dükkanlara sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı.
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Yangında dükkan tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, içerisinde bulunan 90 ton çekirdek ile 12 ton nohutta telef oldu.
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Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemezken, maddi hasarın yaklaşık 500 bin lira olduğu belirtildi.
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Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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