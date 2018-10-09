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500 bin liralık elmas torna ucu hırsızlığına 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 13:33 | Son Güncelleme

ÇORUM'da iş yerinden çaldıkları yaklaşık 500 bin lira değerindeki elmas torna uçlarını satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

500 bin liralık elmas torna ucu hırsızlığına 3 tutuklama

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da iş yerinden çaldıkları yaklaşık 500 bin lira değerindeki elmas torna uçlarını satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Çorum kent merkezi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde faaliyet gösteren R.K.'ye ait iş yerindeki elmas torna uçları, 21 gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık olayının Ergin Ö, Hayrettin K. ve Osman A. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti Şüphelilerin, yaklaşık 500 bin lira değerindeki elmas torna uçlarını İzmir'de bir kişiye satılmak istendiği bilgisine ulaştı. Şüphelilerden Ergin Ö.'nün İzmir'de Evren G. ile buluşarak, çalıntı malzemeleri satmaya çalıştıkları tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla iki kişiyi yakaladı. Çorum'a getirilen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Hayrettin K. ve Osman A. da kent merkezinde yakalandı. Elmas torna uçları, çaldıkları belirlenen Ergin Ö., Hayrettin K. ve Osman A. ile Evren G. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ergin Ö, Hayrettin K. ve Osman A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Evren G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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500 bin liralık elmas torna ucu hırsızlığına 3 tutuklama

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