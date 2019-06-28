500 bin liralık gasp güvenlik kamerasında

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir kuyumcu kuryesinin aracından içinde yaklaşık 500 bin liralık altın takı bulunan çantanın çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 23 Haziran'da iki kuyumcu kuryesi, Yenibosna'daki bir kuyumcuya geldi. Kuryeler, içinde yaklaşık 500 bin lira değerinde altın takı bulunan çanta ile kuyumcuya girdi. Burada bir süre kalan iki kişi, daha sonra çantayı geldikleri aracın bagajına koydu. Ancak araca bindikleri sırada fark edemedikleri, kendilerini takip eden hırsızlar bagajdan çantayı alarak geldikleri araçla bölgeden hızla uzaklaştı.

Mağdurlar, hırsızlarla müdahale etmeye çalıştı ancak başarısız oldu.

Yaşanan gasp olayı, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Polisin 500 bin liralık altın takıları çalan hırsızların yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

