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500 bin liralık kaçak telefon ve aksesuarı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 22:29 | Son Güncelleme

KAHRAMANMATRAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 500 bin lira olan kaçak cep telefonu ve telefon aksesuarı ele geçirildi.

500 bin liralık kaçak telefon ve aksesuarı ele geçirildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMRAŞ, (DHA)- KAHRAMANMATRAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 500 bin lira olan kaçak cep telefonu ve telefon aksesuarı ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak cep telefonu satışını önlemeye yönelik Yusuflar, Namık Kemal ve Yavuz Selim Mahalleleri'nden çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, yurda kaçak yollarla sokulmuş piyasa değeri 500 bin lira olan 803 cep telefonu ekranı ve camı, 22 kaçak cep telefonu, 691 cep telefonu aksesuarı ile 45 güneş gözlüğü ele geçirildi.
Malzemelere el koyan polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

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500 bin liralık kaçak telefon ve aksesuarı ele geçirildi500 bin liralık kaçak telefon ve aksesuarı ele geçirildi500 bin liralık kaçak telefon ve aksesuarı ele geçirildi

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