500 bin liralık kumaş hırsızlığına 8 gözaltı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir ay önce 500 bin lira değerinde kumaş çalan hırsızlık şebekesinin 8 üyesi gözaltına alındı.

Kamyon sürücüsü M.Ş.B. (37), bir ay önce, İnegöl’de bir dokuma fabrikasından 500 bin lira değerindeki kumaş yüklediği aracıyla İstanbul’a yola çıktı. Birkaç gün sonra İstanbul’daki firma kumaşların ulaşmadığını İnegöl’deki firma sahiplerine iletti. Firma da durumu İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Olayın ardından harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamyon sürücüsünü yakaladı. Gözaltında savunma yapmayan sürücü M.Ş.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Hırsızlık olayının peşini bırakmayan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Kamyon sürücüsünün İstanbul ve İzmir’de bağlantısı olduğunu tesbit etti. Polis, . İzmir’de 8 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda, kamyon sürücüsü M.Ş.B. ile hırsızlık şebekesi üyeleri F.Ü. (25), A.A.(29), M.K.(33), Ö.T.(35), N.K.(36), Z.T.(34) ve F.İ.'yi (29) gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi 8 kişi, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir’den İnegöl’e getirildi. Şüphelilerin, İstanbul ve İzmir’deki firmalara sattıkları kumaşların bir kısmı da ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.