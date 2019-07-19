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500 bin liralık sihir tutmayınca tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 09:11 | Son Güncelleme

Adana’da bir kadına 5 bin lira karşılığında sihir yapan, daha sonra da 500 bin liralık senet imzalattığı öne sürülen şahıs tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde bir kadın kocasıyla aralarında problem yaşayınca sosyal medyada sihir yapan Murat Y.

Adana’da bir kadına 5 bin lira karşılığında sihir yapan, daha sonra da 500 bin liralık senet imzalattığı öne sürülen şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde bir kadın kocasıyla aralarında problem yaşayınca sosyal medyada sihir yapan Murat Y. ile tanıştı. İddiaya göre Murat Y., kocasına sihir yapıp onu kendisine aşık edeceğini söyledi. Kadın, Murat Y.’ye 5 bin lira karşılığında sihir yaptırdı. Ancak ilişkisi düzelmeyince tekrar Murat Y.’nin yanına gidip yeni bir sihir yaptıran kadına Murat Y., 500 bin liralık senet imzalattı. Ancak ikinci kez sihir yapılmasına rağmen kadının hayatında hiçbir şey değişmeyince kadın dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Murat Y.’yi takibe başladı. Yapılan takipte zanlının sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilere kendisini falcı olarak tanıtıp özellikle erkeklerle sorunu olan kadınları ağına düşürüp sihir yaptığını saptadı. Polis, bunun üzerine evine baskın yaparak Murat Y’yi gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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